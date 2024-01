È dedicato al Belgio il nuovo semestre culturale del Jrc di Ispra

È stato presentato ufficialmente nella mattina di martedì 9 gennaio il nuovo semestre culturale del Centro Comune di Ricerca di Ispra. Come sempre, il programma è legato alla presidenza del Consiglio dell’Unione Europea che per i prossimi mesi vede la presidenza affidata al Belgio.

Galleria fotografica Al Jrc di Ispra inaugurato il semestre belga 4 di 25

Durante l’incontro, nella piazza esterna al CCR, dove sorge il nuovo centro visitatori, l’intervento di molte autorità, tra le quali S.E. Pierre-Emanuel De Bauw, Ambasciatore del Belgio in Italia rappresentante permanente presso le agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma.

Presente anche Antonio Parenti, capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e il Sindaco di Varese Davide Galimberti, i rappresentanti delle forze armate.

Durante l’inaugurazione del semestre, nei vari interventi, sono stati ricordate le priorità della presidenza belga del Consiglio dell’Unione Europea come difendere lo stato di diritto, la democrazia e l’unità, rafforzare la competitività, perseguire una transizione verde e giusta, rafforzare l’agenda sociale e sanitaria, proteggere le persone e le frontiere, promuovere un’Europa globale.

Durante la cerimonia è stato presentato anche il simbolo scelto dal Comitato del semestre belga: una riproduzione in scala dell’Atomium, famoso monumento meta ogni anno di tanti visitatori che si recano nella capitale belga per turismo, costruito in occasione dell’Expo 1958, che rappresenta i 9 atomi di una cella di un cristallo di ferro.

Il semestre culturale belga, il cui Comitato organizzatore è guidato da due capi unità del JRC di Ispra, Greet Janssens-Maenhout e Tom De Groeve, ha molto altro da offrire.

Le attività organizzate sono consultabili al seguente sito web e prevedono diverse iniziative volte a promuovere la cultura belga, dalle arti al cibo. Diversi gli incontri sul territorio, dal vicino Cinema Santamanzio di Travedona Monate, il Carnevale per le vie di Ispra dedicato anche al Belgio, gli assaggi di birra belga a Laveno Mombello e molto altro.