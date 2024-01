E’ dedicato alla Svizzera il nuovo numero di Limes, la presentazione a Lugano con Lucio Caracciolo

E’ tutto dedicato alla Svizzera l’ultimo numero del 2023 della rivista di geopolitica Limes, in edicola e nelle librerie dal 30 dicembre.

“Svizzera, la potenza nascosta” è il titolo del volume, che giovedì 11 gennaio verrà presentato a Lugano dal direttore Lucio Caracciolo. L’appuntamento è alle 18 all’auditorium dell’Università della Svizzera Italiana in via Giuseppe Buffi 13.

Insieme al direttore della rivista e della Scuola di Limes interverranno Bernardino Regazzoni, già ambasciatore di Svizzera in Sri Lanka, Indonesia, Italia, Francia e Cina; Marco Solari, già direttore dell’Ente ticinese per il turismo, delegato del Consiglio federale per le celebrazioni dei 700 anni della Confederazione elvetica e presidente dal 2000 al 2023 del Locarno Film Festival e Jean-Patrick Villeneuve, professore di Amministrazione e management pubblico presso l’Usi e direttore dell’Istituto di comunicazione e politiche pubbliche.

Modera Fabrizio Maronta, responsabile delle relazioni internazionali di Limes.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.