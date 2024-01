È morto il “kaiser” Franz Beckenbauer, leggenda del calcio

È stato senza alcun dubbio uno dei giocatori più forti e iconici della storia del calcio mondiale. È morto nella giornata di domenica 7 gennaio Franz Beckenbauer.

Nato l’11 settembre 1945 a Monaco di Baviera, conosciuto come il “kaiser” per le sue doti da calciatore ma anche per il forte carisma, è stato simbolo di un’epoca del gioco. Ha legato i suoi successi di club con il Bayern Monaco, vestendo la maglia dei bavaresi dal 1964 al 1977, vincendo tutto e poi diventandone allenatore, dirigente e presidente.

Con la maglia della Germania Ovest invece ha vinto il mondiale del 1974 e l’europeo del 1970 da calciatore, e quello di Italia ’90 da allenatore della Germania riunita.

Uno dei ricordi indelebili della sua lunga carriera riguarda la “Partita del secolo”, ovvero la vittoria dell’Italia 4-3 al Mondiale di Messico del 1970 quando allo stadio Azteca gli Azzurri superarono ai supplementari dopo una epica battaglia sportiva i tedeschi. Nell’occasione Beckenbauer si infortunò alla spalla ma non lasciò il campo, giocando il resto della gara con il braccio legato al corpo.