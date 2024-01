Ecco chi sono i 30 big in gara al Festival di Sanremo 2024

Un cast stellare e pieno di novità per la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il Direttore Artistico Amadeus ha annunciato al Tg1 la lista dei Big in gara, a cui si aggiungeranno i vincitori di Sanremo Giovani, e ha svelato anche la scenografia del Teatro Ariston per la 74ma edizione, realizzata ancora una volta da Gaetano e Chiara Castelli.

Galleria fotografica Ecco chi sono i Big in gara al Festival di Sanremo 2024 4 di 30

“Ho ricevuto e ascoltato oltre 400 brani, una quantità enorme di proposte che sottolinea ancora una volta l’appeal del Festival per il mercato discografico – commenta Amadeus. La scelta è sempre difficile, ma , mi auguro di ripetere i risultati delle ultime edizioni che hanno visto per mesi i brani di Sanremo in testa alle classifiche di ascolto e di vendita. Quest’anno più che mai i miei super ospiti sono in gara ! Viva Sanremo”.

Rispetto allo scorso anno viene quindi ampliato il numero degli Artisti in gara che sale da 22 a 27, un record per Sanremo. In totale, compresi i 3 vincitori di Sanremo Giovani, tra cui Clara Soccini di Travedona Monate, saranno quindi 30 i Big che si esibiranno nella kermesse all’Ariston a partire dal 6 febbraio 2024. La modifica è stata coerentemente recepita nel Regolamento.

La lista degli artisti in gara:

Alessandra Amoroso con il brano “Fino a qui”. “Una ballad che parla di consapevolezza”, racconta l’artista che per la prima volta sale sul palco dell’Ariston in gara.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Alfa con il brano “Vai”. “Una canzone in cassa dritta”, racconta. “Guardavo Sanremo con i miei nonni e non avrei mai pensato di arrivare al festival di Sanremo”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Angelina Mango con il brano “La noia”. “La noia è un pezzo Up, ma nella mia testa è molto emotivo. È una canzone autobiografica che parla di me. Sono fiera di essere su questo palco, 40anni fa mio padre ha esordito su questo palco e mi lega molto questa cosa a lui”

Guarda la video intervista su SanremoRai

Annalisa con il brano “Sinceramente”. “Una canzone con tante sfumature dentro. È stato un anno bellissimo, si prova tanta ansia da prestazione e bisogna trovare il modo di andare avanti”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

BigMama con il brano “La rabbia non ti basta”. “Una canzona che parla di rivalsa, nel testo ci sono parole per me importanti e voglio mandare un messaggio a tutti e su un palco gigante come quello del Festival di Sanremo”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Dargen D’Amico con il brano “Onda alta”. “Un brano italiano che si ispira alla forma del nostro Paese e alla nostro cultura Mediterranea”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Diodato con il brano “Ti Muovi”. “Una ballad molto energica. Ogni volta che la canto la sento vibrare molto forte dentro ed è una canzone che parla di un movimento interiore”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Emma con il brano “Apnea”. “Non voglio dire molto, ma farete fatica a restare seduti”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Fiorella Mannoia con il brano “Mariposa”. “Vuol dire farfalla, ma non dico di più di questa canzone perché vorrei che la gente la scoprisse per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo”

Guarda la video intervista su SanremoRai

Fred De Palma con il brano “Il cielo non ci vuole”. “Del brano non dico nulla. In generale possono dire di essere stato influenzato dai Club Dogo, sono un rapper da free style.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Gazzelle con il brano “Tutto qui”. “Una canzone che parla di amore, di nostalgia e di persone che non ci sono più. La musica indie è la musica libera, sincera e che parla con un linguaggio attuale e poetico”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Geolier con il brano “I p’ me, tu p’ te”. “Un pezzo che racconta di una coppia che si ama troppo. Ho sempre guardato Sanremo con la mia famiglia e ricordo mio nonno che canta Ranieri davanti alla tv”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Ghali con il brano “Casa Mia”. “Un viaggio, come se fosse un brano scritto a quattro mani, un alieno. Qualcuno che guarda dall’alto cosa succede sulla terra e cerca di spiegarlo”.

Guardo la video intervista su SanremoRai

Il Tre presenta il suo brano “Fragili” e spiega: “Non pensavo che questa canzone sarebbe arrivata a Sanremo. Sono contento, era quello che volevo da quando sono piccolo”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Il Volo in gara con il brano “Capolavoro”. “Parla romanticamente della speranza. Una canzone pop alla nostra maniera”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Irama in gara con il brano “Tu no”. “Una canzone con tante sonorità che mi appartengono, molto emotiva e sono contento di poterla raccontare su un festival così importante”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

La Sad presenta il suo brano “Autodistruttivo” e spiega: “Parla della storia di un ragazzo che non riesce a farsi accettare dalla sua famiglie e della società e si abbatte nella sofferenza della non accettazione”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Loredana Bertè torna al festival con “Spazza”. “Una canzone autobiografica che parla di me. Oggi essere normali è la più grande trasgressione. Quest’anno volevo esserci”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Mahmood presenta il suo brano “Tuta gold”. “Un viaggio tra il passato e il presente, legato ad un immaginario nato questa estate. Per me il festival di Sanremo rappresenta una possibilità di crescita. Un modo per svelare nuovi lati di me e di quello che scrivo e produco”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Maninni in gara con il brano “Spettacolare”. “Una canzone che racchiude i momenti più belli vissuti con fragilità, amore e passione. Un genere misto tra il pop e il rock”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Mr. Rain torna al Festival di Sanremo con il brano “Due altalene”. “Un ballad che nasce da una storia ed è diventata l’unione di più storie”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

I Negramaro tornano al Festival di Sanremo con il brano “Rincominciamo tutto”. “Genere Negramaro, il nostro. Rock ma la nostra è una attitudine, torniamo dopo vent’anni”

Guarda la video intervista su SanremoRai

Renga e Nek insieme al Festival di Sanremo con il brano “Pazzo di te”. “Una canzone che parla di un amore adulto, adeguato alla nostra età e ne parla in maniera provocatoria: anche se vuoi, non puoi farne meno. Una canzone che nasce da una amicizia di anni e che si è cementata durante il tour di questa estate, condividere il palco in due è una gioia”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

I Ricchi e i Poveri al Festival di Sanremo con il brano “Ma non tutta la vita”. “Una canzone che vuole essere un regalo al nostro pubblico”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Rose Villain in gara con il brano “Click Boom!”. “Una canzone che racchiude il mio dualismo, tra malinconia e la parte più rock”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Sangiovanni in gara con il brano “Finiscimi”. “Una canzone nostalgica e struggente e parla di qualcosa che ha una fine ma vorrei che il significato lo trovassero le persone”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

I The Kolors presentano il loro brano “Un ragazzo una ragazza”. “Una fotografia urbana di quella che è una canzone. Non è un genere preciso, possiamo definirla Kolors”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

I Bnkr44 presentano il loro brano “Governo Punk”, “parla di ribellione giovanile, della nostra generazione”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

Clara Soccini è in gara con il brano “Diamanti Grezzi”. La giovane cantante di Travedona Monate racconta così il brano: “Una canzone che parla della crescita, di cosa significa crescere”.

Guarda la video intervista su SanremoRai

I Santi Francesi presentano il loro brano “L’amore in bocca”. “Una canzona hard pop, un incontro fra due artisti ed è un pezzo che gira intorno ad un immagine. Siamo felicissimi di essere in gara al Festival”.

Guarda la video intervista su SanremoRai