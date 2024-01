Educare con i film: in libreria “Che cinema” di Walter Brandani, docente alla Galilei di Tradate

Scuola e cinema, un binomio che negli ultimi anni ha preso sempre più valore e a cui è dedicato il libro “Che cinema. Educare con i film”, scritto dal tradatese Walter Brandani, insegnante, educatore professionale e mediatore familiare, grande esperto di cinema e autore di vari saggi.

Brandani, che oggi insegna nella scuola primaria dell’Istituto comprensivo Galilei di Tradate, nel suo libro – edito da Erickson – fonde felicemente amore per il cinema e passione per l’attività educativa: «I grandi film, o anche semplicemente i buoni film, durano, come suggerisce Wim Wenders, ben oltre il tempo della visione: entrano nella vita delle persone, e a volte la trasformano».

“Che cinema” si presenta come un agile manuale ad uso di insegnanti, educatori e genitori. Dopo una prima parte introduttiva, che approfondisce gli aspetti psicologici legati alla fruizione dei film, il testo illustra infatti alcune strategie operative per trasformare l’esperienza cinematografica di bambini, adolescenti e adulti in un prezioso strumento educativo e propone più di 90 schede di presentazione di film accuratamente selezionati.

Il libro può essere acquistato online sul sito della casa editrice, oppure contattando Walter Brandani via mail (brandaniwalter@gmail.com) per averlo con lo sconto del 10% e dedica dell’autore. Il volume si trova anche su tutte le librerie online.