“Ennesimo incidente stradale a danno di un pedone in via Sanvito a Varese”: parla Fiab Ciclocittà

«Ieri l’ennesimo incidente stradale a danno di un pedone in via Sanvito a Varese».

Inizia così, appena tre giorni dopo le ultime riflessioni che lanciavano l’allarme in tema di sicurezza stradale, il comunicato inviatoci da Fiab Varese Ciclocittà, associazione che da anni si occupa di sicurezza stradale per ciclisti e pedoni.

«Quando a inizio dicembre abbiamo presentato la mozione sulla Città a 30km/h intendevamo proprio sottolineare che le nostre città sono frutto di una progettazione totalmente sbilanciata in favore dell’auto privata – fanno sapere dall’associazione -. La Città30 è uno strumento che serve a riqualificare l’ambiente urbano e a restituire lo spazio pubblico alle persone (in qualunque modo decidano di spostarsi), alla loro sicurezza e socialità. Spesso sottovalutiamo quanto sia grave il problema per le nostre città» concludono da Fiab Ciclocittà, ricordando della decina di incidenti verificatosi nella sola via Sanvito dal 2015 ad oggi.