Enzo Fiano nel Giorno della memoria apre il calendario 2024 del conservatorio Puccini

Venerdì 26 gennaio un appuntamento in occasione del Giorno della memoria apre il calendario di eventi del conservatorio Puccini di Gallarate, al Teatro del Popolo.

Per il Giorno della Memoria il Puccini il conservatorio proporrà l’incontro “A che serve la memoria?”, con la presenza di Enzo Fiano, figlio di Nedo, deportato nei lager nazisti per le origini ebraiche.

«Abbiamo invitato Enzo Fiano, che racconterà non solo l’esperienza di suo padre nei lager ma allargherà la riflessione al tema della memoria, attualizzandolo anche ai giorni nostri» spiega la docente Silvia Del Zoppo, che dialogherà con Fiano.

«Nella seconda parte della serata replicheremo il concerto il Concerto proposto per l’80esimo anniversario della liberazione del campo di Ferramonti di Tarsia, un concerto ideato dal conservatorio su richiesta del Comune attingendo ai brani che si suonavano al campo»

Intervengono le classi di canto, con Giulio Pagano al pianoforte.

Si proseguirà poi con i diversi concerti, previsti soprattutto al mercoledì.

Prima però un appuntamento domenicale, il 25 febbraio, dentro al programma di Filosofarti, che quest’anno ha una bella presenza della musica: il Puccini proporrà un concerto dal titolo “La radice invisibile”, «ci siamo concentrai su un genere, il notturno, con diversi compositori: Chopin, Debussy, Field, Fauré».

Il 20 marzo il concerto “Fauré e il flauto”, con Andrea Manco, primo flauto della Scala, con Irene Veneziano al pianoforte.

Il 10 aprile “Souvenirs de France”, con il docente di pianoforte Francesco Di Marco.

Il 17 aprile “Hommage à Guillou”, con Davide Macaluso e Marin Kovarik ai pianoforti e Luca Bruno alle percussioni. Alla scoperta di un autore con «un linguaggio tutto suo, che fa riferimento però a stilemi della musica francese», spiega Macaluso. «Il concerto sarà registrato dal vivo e finirà su disco». Due brani saranno in prima registrazione, di cui uno addirittura in prima esecuzione.

8 maggio “Il violoncello tra Impressionismo e mélodies francesi”, con Massimiliano Martinelli al violoncello e Irene Veneziano al pianoforte.

Il 14 e 15 maggio l’evento “Puccini e l’esotismo francese”, progetto Erasmus, in collaborazione con Accademia di Musica di Lubiana, Southern Maine University di Portland, conservatorio Boito di Parma.

Mercoledì 22 maggio la messa in scena del “Gianni Schicchi”, opera comica in un atto di Giacomo Puccini, con le classi di canto e l’orchestra di fiati.

Il 27 maggio in collaborazione con il conservatorio di Pechino viene proposto un concerto pianistico dell’allieva Denk Fuke.«Una ragazza di talento, che studia anche con Maria Clementi a Gallarate, motivo di orgoglio», dice il direttore maestro Carlo Balzaretti.

Il 29 maggio “Gli improvvisi di Fauré e Scriabin”.

Il 30 maggio “Eredità musicali. Musiche per flauto e piano di Fauré, dei suoi maestri e dei suoi allievi”.

Il 12 giugno sarà la volta del concerto di Maria Clementi “Résonances parisiennes”.

Il 6, 3 e 20 giugno (sempre alle 20.30, come tutti i concerti) ci saranno i concerti di fine anno accademico delle diverse classi del conservatorio.

Il 21 giugno l’evento dedicato a Cilea, in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Varazze e conservatorio Cilea di Reggio Calabria.

Masterlcass e incontri

Oltre ai diversi concerti previsti anche alcuni eventi speciali.

Al 13marzo parte il programma della Vinyl Vintage Venue, alla seconda edizione: ai mercoledì di marzo, aprile e maggio ascolti di musica in vinile al Teatro del Popolo. Una iniziativa che si appoggia alla crescente collezione del conservatorio, che «sempre più sta raccogliendo 33 giri e 78 giri, Cd. Un’occasione per trasformare il conservatorio in un luogo di studio dei supporti che trasmettono la musica» continua il direttore Carlo Balzaretti.

Il 20 marzo “Raccontare la musica?n Strumenti e metodi della divulgazione informata”, con Barbara Romano

Al 22 marzo è fissato invece l’Open Day del conservatorio, con prenotazione obbligatoria a produzione@issmpuccinigallarate.it

Il 22-23 marzo il Teatro del Popolo ospiterà le masterclass di tromba, il 27 “La musica a programma nel Novecento”, il 9 aprile la masterclass di pianoforte, il 24 quella di chitarra.