Epifania Alpina a Valganna nel “Romitaggio“ di Ghirla

La conclusione delle manifestazioni programmate per il periodo del Natale 2023 in Valganna è appannaggio del locale gruppo degli Alpini che, nell’occasione della Epifania, organizza la giornata ponendo al centro dell’attenzione il Romitaggio di Santa Maria Bambina di Ghirla (nella foto) e l’obiettivo di sostenere la piccola comunità di suore qui residente.

Si comincia dalla vicina frazione montana di Boarezzo dove alle ore 9 del 6 gennaio 2024, davanti alla chiesa, i partecipanti si ritroveranno con i Re Magi e da lì si partirà alla volta del Romitaggio in via Andreani, 31 a Ghirla. La sosta nel piccolo convento, programmata alle ore 10.45, prevede la visita del sito e un momento di preghiera con le suore. Si prosegue poi per la chiesa parrocchiale di San Cristoforo nel centro di Ghirla dove verrà celebrata alle ore 11.45 la S.Messa solenne dell’Epifania.

Terminato il sacro, si passa al profano del Rancio Alpino che sarà servito alle 12.30 presso il Romitaggio. Alle ore 15 è previsto l’arrivo della Befana e la consegna delle calze e del carbone. Ai bambini delle scuole verrà consegnato un buono per il ritiro della calza e il foglietto per l’iscrizione al pranzo. Il pranzo è a numero chiuso e per le prenotazioni occorre rivolgersi a Betta 333 7017319 e Rosy 338 7127229. Ci sono ancora alcuni posti disponibili.