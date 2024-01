«Era fuori controllo quell’uomo a Busto Arsizio» il racconto del Vigile del Fuoco di Legnano

«Attimi di vera di follia». A raccontare quanto accaduto questa mattina sabato 13 gennaio, in via Alfieri a Busto Arsizio è il Vigile del Fuoco di Legnano (fuori servizio) che ha bloccato la furia cieca del 53enne poi preso in custodia dalla Polizia di Stato di Legnano. «Si è svolto tutto nell’arco di pochi istanti. Stavo guidando la mia jeep quando ho notato un uomo che sembrava privo di sensi a terra. Mi sono fermato per prestare soccorso. Ed è stata surreale la reazione di quell’uomo: si è buttato sulla mia auto danneggiandola ed ha iniziato ad urlare frasi senza senso».

Il legnanese dopo essersi fermato un attimo ha proseguito il suo racconto: «Il 53enne nella sua follia ha urlato: “Non sei degno di vivere e neppure io lo sono”, poi si voleva buttare sotto un’auto che stava arrivando proprio in quel momento. Per fortuna sono riuscito a bloccarlo. Subito dopo sono arrivati anche i poliziotti». Prontezza d’animo quella dimostrata dal Vigile del Fuoco del distaccamento di via Leopardi che ha poi precisato: «Ciò che mi ha mosso è stato solo il senso civico che spinge ogni soccorritore nell’intervenire per dare un aiuto. Alla fine la divisa del Vigile del Fuoco non si toglie mai. Devo dire che è stato un episodio forte e mi spiace per la donna aggredita: è stato per lei uno shock».