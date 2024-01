Eventi per bambini nel weekend dell’Epifania il 5, 6 e 7 gennaio tra Varese e provincia

La pioggia non ferma la Befana tanto attesa da grandi e piccini in questo primo weekend del 2024. Calze pronte ad essere riempite di dolci e carmelle sono appese in ogni casa e non mancano eventi dedicati all’Epifania nei Comuni. In programma anche tantissimi spettacoli per famiglie che segnano la ripartenza di vecchie e nuove rassegna di teatro per ragazzi.

I FALO’ PER LA BEFANA

CASCIAGO – Venerdì sera sul prato di Sant’Eusebio c’è Gran Falò della Befana, organizzato dalla Pro Loco con banco gastronomico e pasta e fagioli (su prenotazione), calze, dolcetti e sorprese – Scopri di più

SESTO CALENDE – Si rinnova l’appuntamento con la Befana del Vigile nel pomeriggio di sabato. Tra le attività il concorso “La Befana fai da te” per i più piccoli, la Torta più lunga e il falò sul Ticino – Il programma

TRADATE – Sabato 6 gennaio a Tradate una passeggiata con i Re Magi, momenti di preghiera e di festa e gran finale in piazza Mercato per bruciare la Befana – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – È stato rimandato al 6 gennaio il falò Se brûsa ûl vécc di Germignaga. Dal pomeriggio attività per grandi e piccini – Leggi di più

ALTRI EVENTI

LAVENA PONTE TRESA – Appuntamento in piazza Sangiorgio sabato pomeriggio: arriva la Befana e poi Marco Raparoli con la sua arte di strada divertirà grandi e bambini – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Sabato sulla pista da pattinaggio arriva la Befana per pattinare con i presenti e distribuire dolcetti e carbone ai bambini – Tutte le informazioni

MESENZANA – Sabato all’ecostruttura Giani si aspetta la Befana, si gioca tombola e si fa merenda insieme. Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Ultimi giorni per visitare le Lucine di Natale a Leggiuno: ecco tutte le informazioni su dove parcheggiare, orari, prenotazioni, calendario eventi e novità dell’evento visitabile sino al 7 gennaio – Tutte le informazioni

VARESE – Ai giardini Estensi di Varese si è accesa la meraviglia del Natale. Lo spettacolo di proiezioni, inaugurato nella sera dell’8 dicembre, continuerà tutte le sere fino al 17 gennaio 2024, da ammirare dal parco. E vicino alle rinnovata area giochi c’è la pista di pattinaggio, aperta tutti i giorni – Leggi qui

SPETTACOLI

MALNATE – Ingresso gratuito e merenda per tutti alla proiezione di Polar Express venerdì 5 gennaio alle ore 16 nell’Aula magna del IC Iqbal Masih per un pomeriggio di BiblioCinema – Tutte le informazioni

VARESE – Narrazione, musica dal vivo e videoproiezioni nello spettacolo Fantastica…mente, Spettacolo di omaggio a Gianni Rodari portato in scena dalla compagnia L’arca di Noe sabato 6 gennaio alle 17 in sala Montanari – L’niziativa

VARESE – La Befana arriva sui pattini all’Acinque Ice Arena sabato pomeriggio per uno spettacolo di pura magia e allegri. E per i più buoni ci sarà una dolce sorpresa – Come partecipare

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Sabato pomeriggio all’Auditorium di via Valsecchi va in scena lo spettacolo Mettici il cuore di Nina Theatre per la rassegna di teatro ragazzi Bim Bum Bam a cura di Progetto Zattera Teatro. Ingresso gratuito – Scopri di più

CARONNO VARESINO – Sabato 6 gennaio alle 15 all’Oratorio San Giovanni Bosco di Caronno Varesino, l’attore Giovanni Ardemagni porta in scena I tre Re magi… erano in quattro. A seguire merenda con cioccolata e cammelli – Lo spettacolo

VARESE – Il Multisala Impero di Varese ospita la seconda edizione di Burattini in Città”. Il primo spettacolo in cartellone è E vissero felici e contenti, in scena domenica mattina in doppia replica alle ore 10 e 11.30 – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Tolleranza, amicizia e accettazione dei propri difetti i temi dello spettacolo L’elefante scureggione della compagnia Nata Teatro in scena domenica 7 gennaio alle ore 17 al Teatro sociale di Busto Arsizio – Leggi qui

SARONNO – Domenica 7 gennaio la regina della clownerie internazionale Gardi Hutter sarà sul Palco del Teatro Giuditta Pasta per dare vita allo spettacolo Giovanna D’Arppo – Lo Spettacolo

GERMIGNAGA – Con lo spettacolo Un mondo in valigia prende il via domenica pomeriggio la stagione per ragazzi al Teatro Italia di Germignaga. La poliedrica attrice Stefania Mariani si trasformerà in Miss Felicità tra clownerie, mimo, attimi circensi e narrazione – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Sabato pomeriggio nella chiesa prepositurale SS Filippo e Giacomo le voci bianche “Piccoli Cori Valcuvia” propongono un concerto dedicato alla gioia e alle festività natalizie – Qui tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La Biblioteca di Busto Arsizio apre la sala BaBAKids ai bambini venerdì 5 gennaio una doppia replica dello spettacolo Baulò, con l’attrice Lara Quaglia – L’iniziativa – TUTTO ESAURITO

GIOCHI E LABORATORI

GAVIRATE – sabato pomeriggio la Befana passa dal Chiostro di Voltorre per riempire le calze create dai bambini nel laboratorio proposto da Remida riutilizzndo materiale di scarto non convenzionale. Possibilità di gioco con la città infinita e di visita alla mostra dei presepi – Come partecipare

SOMMA LOMBARDO – Spettacolo e laboratorio con pupazzi per i bambini a Somma Lombardo. Appuntamento in sala polivalente domenica 7 gennaio alle ore 16 per lo spettacolo Mettici il cuore. A seguire merenda e laboratorio sull’uso dei pupazzi – Tutte le informazioni

VARESE – Il Museo Baroffio svela il suo Natale ai bambini con Il bambino, la grotta, la stella. Domenica 7 gennaio alle 15 per i bambini una speciale visita guidata tra le sale del Museo Baroffio e fin dentro l’antica Cripta romanica del Sacro Monte – Come partecipare

PATTINARE SUL GHIACCIO – Da qualche anno le piste di pattinaggio su ghiaccio sono, insieme ai mercatini di Natale, tra le attrazioni più amate delle feste invernali. Ecco dove trovarle in provincia di Varese e nelle immediate vicinanze – Leggi qui

MAMMA E PAPA’

PER TUTTI – Ultimi giorni per presepi e lucine di Natale. Tanti gli appuntamenti per salutare la Befana e poi è tempo di saldi – Cosa fare nel weekend