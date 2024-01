Ferito Enzo, uno dei falchi nati nel nido sopra il Pirellone di Milano

È stato soccorso sulla Paullese, all’altezza di Pantigliate, un giovane falco pellegrino in difficoltà, nato dall’unione degli ormai famosi Giò e Giulia, i “Falchi del Pirellone” di Milano.

L’animale, consegnato dalla Polizia provinciale al personale di Enpa Milano, grazie all’anello presente alla zampa destra è stato identificato come Enzo, uno dei due maschi della nidiata del 2022.

Spiegano da Enpa: “Il rapace è arrivato da noi in condizioni serie, non in grado di volare e con una paresi alle zampe, forse causata da un trauma da impatto. È stato visitato dal nostro ortopedico e sono state effettuate delle radiografie per escludere la presenza di fratture. Ci auguriamo che l’immobilità delle zampe sia transitoria ma al momento la prognosi resta riservata: occorrerà monitorare l’animale per valutare la risposta alle terapie e l’evoluzione della sintomatologia”.

Il rapace è stato trasferito nella mattinata di giovedì 11 gennaio presso il Cras di Vanzago, dove resterà in stretta osservazione.

“Ringraziamo intanto tutte le persone coinvolte a diverso titolo nel recupero: dai cittadini che hanno segnalato e soccorso l’animale, agli agenti che si sono fatti carico del trasporto in Enpa, al Dott. Pinoli, sempre in prima linea per i nostri amati falchi pellegrini e non solo, a veterinari e staff di Enpa Milano – concludono da Enpa Milano -. Come ben sappiamo, la tempestività del soccorso può spesso fare la differenza per un esito favorevole: speriamo che Enzo tiri fuori il carattere di fiero rapace e si riprenda da questo brutto incidente”.