Fiamme al cementificio di Caravate, grossa colonna di fumo nell’area dello stabilimento

Poco prima delle 13 di oggi, lunedì 8 gennaio, si è sviluppato un grosso incendio nell’area del cementificio Colacem di Caravate. Le fiamme hanno intaccato un magazzino perimetrale nei pressi dell’ingresso da via 1 maggio. Si tratterebbe di un capannone di stoccaggio sul quale sono già al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco (QUI TUTTE LE FOTO).

Secondo le prime informazioni, sarebbe stato interessato dalle fiamme uno stoccaggio di CDR, materiale di rifiuto utilizzato come combustibile.

L’incendio è stato circoscritto dai vigili del fuoco intorno alle 13.30 e risulta sotto controllo, proseguono però le attività di spegnimento e bonifica dei materiale bruciati.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri e i sindaci dei comuni di Caravate e paesi limitrofi per monitorare la situazione. I sindaci stanno attendendo notizie dall’Arpa per emettere, qualora fosse necessario, delle ordinanze di allerta. Al momento non sono stati diramati allarmi particolari in relazione alla nube di fumo nella zona.

Sul posto ci sono anche diverse squadre di soccorso ma nessuno è rimasto ferito o intossicato.