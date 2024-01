First League di pallacanestro, Pigs avanti tutta

NOTIZIARIO UISP del 31 gennaio 2024

BASKET, FIRST LEAGUE – Avanti tutta, Pigs!

.

La cronaca della settimana parte con le gare di lunedì 22 gennaio, colpo esterno, netto ed evidente dei Pigs Giubiano, che si impongono a Vedano Olona sui Boosters di coach Dalle Ave. Successo per la capolista Irish Venegono, che regola il volitivo Rovello, che tuttavia nulla può contro la regina del girone Sud. Infine nel match fra Borsano e Travedona, sono i bustocchi di casa a vincere per 81-74.

Martedì 23 è tempo di 3 match in First League. La capolista Besozzo vince a Varano Borghi sui locali, che ci provano fino alla fine, ma la capolista resta imbattuta. Referti rosa anche per Montello Young, che supera Bobbiate al PalaGasparotto di Malnate e per il Basket 2000 Ponte Tresa, che espugna la Marconi, ko casalingo per il Fuco Varese, che scivola al terzo posto della classifica.

Si gioca una sola partita mercoledì 24, derby varesino fra Wool Va e Deportivo, con il limpido successo di questi ultimi, alla Marconi di via Adriatico.

Giovedì 25 gennaio movimentato e ricco di partite, sono ben 7 i match in programma: si parte con Gavirate – Daverio, il successo è appannaggio dei gaviratesi, dopo una partita gradevole; fra Cantù e Luisago vincono i canturini sui luisaghesi. Sfida di bassa classifica fra Gerenzano e Venegono, a bersaglio la No Look, che vince fra le mura domestiche di via Bellini, ottenendo un rosa prezioso per le zone basse di graduatoria.

Blitz vincente della Scuola Basket Tradate, che espugna Origgio con il risultato di 86-67, con un super quarto periodo. Successi casalinghi per Fagnano Olona e Travedona Pirates, i fagnanesi vincono in volata in casa con la Manigunda Gallarate, i lacuali hanno la meglio sulla Fulgor Somma Lombardo. Infine fra Figino Serenza e Tavernerio, vincono i neroverdi di casa, che rispettano il pronostico della vigilia.

Venerdì 26 caratterizzato dalle gare di Borgomanero e Busto Arsizio: i Beavers ricevono il Basket Sesto Calende e il finale premia i piemontesi nettamente. In terra bustocca è stracittadina di bassa classifica fra il Nbuc e l‘Orange Five, il referto rosa è conquistato dall’Orange.

NAZIONALE – Uisp contro il razzismo

Sabato 20 gennaio, nell’impianto sportivo Fulvio Bernardini Uisp a Roma, si è svolta una giornata di formazione dedicata alla lotta contro le discriminazioni nello sport. L’iniziativa è parte integrante del progetto Uisp Monitora, finanziato dal programma europeo ErasmusPlus Sport e coordinato da Lunaria, con la partecipazione attiva dell’Uisp come partner principale.

La giornata si è rivelata un’importante opportunità per approfondire tematiche cruciali e promuovere la consapevolezza su come affrontare le discriminazioni nel contesto sportivo, catturando l’attenzione di tecnici e dirigenti sportivi provenienti da diverse realtà, tra cui Uisp Roma, Uisp Umbria e Uisp Firenze.

Nel primo segmento dell’evento, il sociologo Davide Valeri ha offerto uno sguardo approfondito sulle diverse forme di discriminazione nello sport. Attraverso esempi concreti, Valeri ha illustrato sia situazioni di razzismo che azioni di resistenza e inclusione. La sua presentazione ha posto le basi per una discussione costruttiva su come riconoscere e prevenire tali comportamenti all’interno dell’ambiente sportivo.

GIORNATA DELLA MEMORIA – “Dobbiammo trarre lezioni dalla storia”

La Giornata della Memoria ricorre ogni anno il 27 gennaio, da quando nel 2005 l’Onu decise di ricordare così tutte le vittime della Shoah, e l’Uisp la celebra con manifestazioni e attività in tutta Italia. L’obiettivo è tenere alto l’impegno per i diritti e le libertà, contro discriminazioni e razzismo.

«Con i milioni di vittime della Shoah e dell’Olocausto la storia umana ha toccato il livello più infimo – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp -. Noi cerchiamo di fare la nostra parte attraverso iniziative sportive che coinvolgano i giovani in varie città: non dimenticare e risvegliare le coscienze contro ogni forma di razzismo, discriminazione e cieca violenza. Ancora oggi, e sempre nel futuro, dobbiamo saper trarre lezioni dalla storia, dal sacrificio di tante persone innocenti e dal coraggio di tante donne e uomini che si opposero alla ferocia nazifascista sino a sconfiggerla. L’impegno per la democrazia, l’antirazzismo e l’antifascismo sono valori costituzionali da vivere ogni giorno e da tramandare».