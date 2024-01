Fondi per disabilità e disturbi alimentari, a Tradate le minoranze chiedono di fare pressione su Regione e Governo

Il taglio dei fondi per le disabilità gravi e i disturbi alimentari preoccupano i consiglieri di minoranza di Tradate. Questa mattina i rappresentanti del Partito democratico e della lista civica Partecipare sempre hanno depositato in Comune perché vengano discusse nel primo consiglio comunale utile, due mozioni su questi temi.

Con la prima le minoranze chiedono che il consiglio impegni il sindaco e la giunta comunale a spingere su Regione Lombardia perché si avviino interlocuzioni con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali per arrivare ad una proroga dei tempi di attuazione di quanto previsto dal Pnna – il Piano nazionale per la non autosufficienza – così da consentire a Comuni e Ambiti territoriali una graduale programmazione delle prestazioni assistenziali.

Qui il testo della mozione sulle disabilità

La seconda mozione riguarda i tagli al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione “azzerato nell’ultima legge nazionale di bilancio, approvata nel dicembre 2023, mettendo in discussione l’intera struttura di assistenza e prevenzione costituitasi grazie alle risorse messe a disposizione del Fondo stesso”.

In questo caso i consiglieri di minoranza chiedono che l’Amministrazione comunale si impegni ad esprimersi formalmente nei confronti del Governo e della Regione affinché si provveda nel più breve tempo possibile al rifinanziamento del Fondo e all’emanazione dei decreti attuativi necessari per l’inserimento dei disturbi alimentari nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza.

Qui il testo della mozione sul fondo per i disturbi dell’alimentazione