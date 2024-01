Inizia la formazione per i tecnici ma i tempi del Centro iperbarico all’ospedale di Cittiglio sono ancora lunghi

Inizia la formazione per tecnici iperbarici in ASST Sette Laghi, in vista della realizzazione del centro iperbarico di Cittiglio, per il quale Regione Lombardia ha stanziato 2 milioni di euro. I tempi di realizzazione non sono ancora stati definiti e l’iter burocratico è all’inizio.

Nell’attesa che si conosca il cronoprogramma per l’acquisto della camera iperbarica e della sua installazione, la Sette Laghi ha individuato il personale che verrà impiegato. Sono quattro professionisti in servizio all’Ospedale di Cittiglio, accompagnati dal dottor Rosario Giuseppe Cacopardo, anestesista dell’équipe diretta dal dottor Alessandro Bacuzzi individuato come riferimento aziendale in Medicina Iperbarica e Subacquea, coinvolti nel lungo corso specifico per tecnico iperbarico, la figura specializzata nel condurre e manovrare in condizioni di sicurezza le camere e gli impianti iperbarici, controllarne il funzionamento e somministrare ai pazienti il trattamento iperbarico.

Una volta completato, il centro iperbarico di Cittiglio sarà il pubblico in tutta la Lombardia. Grazie alla posizione strategica e alla presenza dell’elisuperficie, sarà al servizio di un’ampia area geografica, ben più estesa del territorio di competenza della nostra ASST, sia per i casi in emergenza, sia per quelli da trattare in elezione.

La camera iperbarica è una struttura complessa, un ambiente protetto in cui sottoporre i pazienti ad ossigenoterapia iperbarica ( OTI): il paziente respira cioè ossigeno puro in un ambiente che viene portato ad una pressione superiore a quella atmosferica. L’OTI va attuata il prima possibile, e quindi in emergenza, nelle malattie da decompressione e nelle embolie gassose arteriose, ad esempio in caso di incidente subacqueo, e nei casi di intossicazione da monossido di carbonio.

Ma questa tecnica terapeutica può essere molto efficace anche in elezione, ad esempio nella cura delle ipoacusie, delle ulcere cutanee nel paziente diabetico e nelle infezioni acute e croniche dei tessuti molli determinate da varie cause: con l’OTI si interviene per risolvere quelle situazioni in cui c’è uno squilibrio, a livello di un tessuto, tra necessità di ossigeno e capacità delle cellule di quel tessuto di utilizzare l’ossigeno apportato dall’organismo. Per patologie come il piede diabetico, ad esempio, il ricorso tempestivo all’OTI comporta una notevole riduzione della morbidità e della mortalità.