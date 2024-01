Fuori controllo si lancia sopra un’auto poi aggredisce una donna e si getta a terra in mezzo alla strada

Un’anziana donna è rimasta vittima questa mattina, sabato 13 gennaio, di un’aggressione in via Alfieri a Busto Arsizio. La signora, di 74 anni, poco prima delle dieci stava per salire nella sua auto parcheggiata quando è stata strattonata e gettata a terra da un uomo, di 53 anni, che poi si è buttato a terra in strada evitando per un soffio di essere investito da una vettura che stava sopraggiungendo.

L’uomo è stato quindi fermato da alcuni agenti della volante di Busto che già erano stati allertati da un automobilista che, in via Milazzo, si era visto lo stesso uomo salire sul cofano della propria vettura mentre erano fermi al semaforo. Secondo la ricostruzione, l’aggressore era in sella alla sua motocicletta fermo in attesa che scattasse il verde. Senza alcun apparente motivo, ha abbandonato la due ruote ed è salito sul cofano dell’auto che lo precedeva. L’automobilista prima gli ha chiesto di scendere e poi ha estratto il cellulare per chiamare il 112. A quel punto l’uomo gli ha strappato il telefono per poi darsi alla fuga. Raggiunta via Alfieri ha aggredito l’anziana donna e si è buttato a terra.

Gli agenti lo hanno bloccato e portato in commissariato dove si valuta l’opportunità di attivare un trattamento sanitario obbligatorio. La donna, soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasportata in ospedale per accertamenti ma non ha riportato conseguenze serie.