Galà sui pattini della International Skating, una tradizione di Busto sempre più solida

Come ogni anno, a dicembre a Busto Arsizio si allestisce l’albero, si fa il presepe e prima di Natale si va a vedere lo spettacolo dell’International Skating. E anche quest’anno moltissime persone domenica 17 dicembre hanno gremito gli spalti del PalaCastiglioni per assistere al gran galà natalizio della società di pattinaggio artistico più importante della provincia di Varese.

Nello spettacolo “Fantasie di Natale” si è intrecciata la maestria tecnica del pattinaggio artistico con l’atmosfera festosa del Natale, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e memorabile portando gioia e incanto nei cuori e un ricordo indelebile di una magica stagione. Questo evento è ormai una consuetudine che si protrae dal 1991, da quando l’International Skating è stata fondata, e questa volta ha visto la partecipazione degli oltre 100 atleti e atlete del sodalizio bustocco.

In pista abbiamo ammirato atleti ormai esperti che hanno partecipato a diverse gare e che hanno vinto titoli a livello regionale e nazionale e vicino a loro piccoli atleti che hanno indossato i pattini per la prima volta solo 3 o 4 mesi fa, tutti però accomunati

dalla passione per questo sport meraviglioso.

Lo spettacolo “Fantasie di Natale” è stato impreziosito da quattro momenti speciali dove i campioni dell’International Skating si sono cimentati nelle performance di gara. Il pubblico ha assistito alla performance del gruppo Artistic Team, campioni regionali UISP, che si è esibito sul tema Fuoco, per poi proseguire con il nuovo quartetto Stars on Skates Quartet, reduce dalla medaglia di bronzo ai campionati nazionali UISP e nato dalla bellissima collaborazione tra International Skating e Rotellistica Gallaratese. Una collaborazione che è nata grazie a Luigina Buono (Presidentessa della Rotellistica) e Marco Frattolillo con lo scopo di unire le eccellenze del pattinaggio e per trovare le sinergie giuste per la crescita degli atleti.

Non poteva mancare l’esibizione dell’atleta David Frattolillo, che nel suo palmares ha vari titoli nazionali per poi concludere con il quartetto Stardust Quartet anche loro campioni regionali UISP. Tante emozioni con gli elfi, i babbo natale, l’emoji del sorriso, l’abbraccio tra le due bambine più piccole dell’International Skating che ha intenerito il pubblico presente e ha dato il via allo spettacolo “Fantasie di Natale”.

Le coreografie sono state create da Marco Frattolillo, dalle allenatrici Giulia Menni, Daniela Castiglioni, e dagli aiuto-allenatori Sara Vaccaro, Sofia Frattolillo e David Frattolillo. Molti genitori hanno partecipato alla buona riuscita dello spettacolo con idee e scenografie e i costumi sono stati ideati e sviluppati da Laura Nadin, Francesca Buia e Patrizia Lualdi. Alla serata sono intervenuti anche Orazio Tallarida, Presidente Commissione Sport, Laura Rogora Presidente Consiglio Comunale, Maurizio Artusa, Assessore allo Sport e al Bilancio, Daniela Cerana, assessore alle Politiche Educative.

Gaetano Frattolillo, vicepresidente del sodalizio esprime la soddisfazione del direttivo per questo 2023 appena concluso: «La nostra Associazione si fonda su competenza e passione, due pilastri fondamentali per insegnare qualsiasi attività. Rimane sorprendente anche per noi dirigenti vedere ogni anno spettacoli sempre più belli e ricercati oltre ad un palmares dei propri atleti agonisti sempre più ricco».