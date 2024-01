Gemonio e le missioni in Africa: una messa speciale in memoria di don Gino

Quella tra la comunità di Gemonio e il mondo dei missionari cattolici è una storia lunga mezzo secolo e che continua a scrivere nuove pagine. Legami che nacquero grazie al Gruppo Missionario, attivo fin dai primi anni Settanta e noto per l’organizzazione della Mostra Mercato a cavallo tra ottobre e novembre (oggi molto meno estesa di un tempo, ma ancora vivace e presente).

Quel gruppo nacque e si irrobustì quando la parrocchia era guida da don Gino Discacciati, sacerdote comasco che per 19 anni (tra il 1970 e il 1989) rimase a Gemonio. Don Gino, classe 1930, è scomparso da poche settimane e nel suo nome sarà celebrata sabato 13 alle 18 una messa speciale.

La funzione prefestiva sarà infatti officiata da don Filippo Macchi, nato e cresciuto a Gemonio ma da un paio d’anni missionario in Africa, più precisamente nel nord-est del Mozambico, a Nacala. Don Filippo è tornato in Italia nei giorni scorsi e resterà a Gemonio e dintorni per qualche tempo, prima di tornare in Mozambico e la messa di sabato sarà una sorta di saluto ai concittadini.

Un ulteriore “collegamento” tra il paese della Valcuvia che – e si ritorna a don Gino – negli anni Settanta e Ottanta adottò un villaggio della Tanzania (Kintinku) creando scuole, pozzi e un dispensario grazie ai proventi delle proprie attività benefiche. Il dispensario (si tratta di un posto pubblico sanitario, a metà strada tra l’ambulatorio e l’ospedale) è regolarmente in funzione ed è una struttura molto utile agli abitanti del posto.

«Don Gino volle fortemente il dispensario e riuscì, con l’aiuto di tanta gente, a realizzarlo. Funziona ancora bene, cura e salva tante persone» spiegano le responsabili del Gruppo Missionario che hanno pensato di devolvere le offerte raccolte durante la messa e nelle cassette della chiesa di San Rocco, proprio per sostenere la struttura sanitaria di Kintinku. In parallelo, saranno vendute anche copie del libro scritto proprio da don Discacciati e intitolato “Sulla tua parola, calerò le reti”: in questo caso il ricavato sarà destinato al restauro della chiesetta romanica di San Pietro.