Giù le temperture in serata, martedì attesa neve fino in pianura

Non sarà la nevicata del secolo, ma i fiocchi secondo le previsioni meteo cadranno anche in pianura, con nevicate a partire proprio dalle regioni di Nord Ovest. È il quadro legato all’evoluzione meteo nelle prossime ore offerto dal servizio di previsioni di Regione Lombardia confermato anche dal centro geofisico prealpino di Varese.

Difatti la situazione meteo vede correnti in quota da Est raggiungono oggi la regione Padano-Alpina spinte dalla bassa pressione con minimo sull’Italia Centrale. Il tempo resta instabile fino a Giovedì con giornate nuvolose e deboli precipitazioni. In seguito soleggiato e asciutto.

Se per lunedì il tempo resterà nuvoloso o molto nuvoloso tutto il giorno con deboli piogge sulla pianura e neve sull’Appennino, le temperature massime in lieve diminuzione porteranno ad un peggioramento per le ore a venire.

Martedì infatti è previsto un cielo molto nuvoloso o coperto che porterà sulla pianura e l’Appennino deboli precipitazioni con nevischio fino a 500-700 m. Temperature massime in calo.

Il prosieguo di settimana vedrà mercoledì tempo quasi sempre nuvoloso ma asciutto con temperature in lieve aumento. Giovedì 11: nuvoloso al mattino, poi ampie schiarite. Temperature in lieve aumento.