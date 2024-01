Giulia da Gallarate e il morbo di Lyme: “Sono di nuovo in sedia a rotelle”

«Sono Giulia, ho 27 anni e da 13 sono affetta da una malattia rara, diagnosticata tardi, tale ritardo implica che la malattia sia ormai nella forma cronica». Giulia abita a Gallarate ed è affetta dal morbo di Lyme.

Del suo caso avevamo già parlato in passato, per una prima raccolta fondi, che era finalizzata a pagare cure specifiche per la sua patologia rara. Ora ha lanciato una nuova raccolta GoFundMe per poter continuare a garantirsi le cure molto costose.

La prima raccolta le aveva permesso «di andare a Danzica, al Centrum Św. Łukasz e di sottopormi alle terapie utili a mandare in remissione i sintomi, permettendomi di tornare a camminare, acquisendo autonomie, cominciando a uscire, a studiare, a vivere».

Ora però la ragazza ha subito un peggioramento a causa di una nuova infezione: «Sono tornata sulla sedia a rotelle. Trascorro intere giornate a letto, senza la forza di andare in bagno, di parlare o mangiare. So di aver chiesto e ricevuto tanto, ma devo continuare ad andare all’estero (Polonia e Germania) per poter sottopormi alle terapie necessarie» spiega Giulia che per questo ha deciso di lanciare una nuova raccolta fondi per far fronte alle elevate spese mediche.