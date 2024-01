Errori e regali puniscono in Varese, la Lavagnese vince 3-1

Una sconfitta che sa di occasione sprecata per il Varese, che manca la vittoria che lo proietterebbe al secondo posto e perde 3-1 in casa della Lavagnese. Una gara condizionata da almeno due errori marcati da parte dei biancorossi, che permettono alla squadra ligure prima di passare in vantaggio – con Marcellusi su rilancio sbagiato di Cassano e poi, dopo il momentaneo pareggio di Banfi, di raddoppiare su rigore di Cericola, frutto di un pasticcio difensivo che ha portato al fallo di Molinari sullo stesso Cericola. Nel finale, con la squadra sbilanciata in cerca del pari, è arrivato anche il terzo gol di Lombardi che proprio al 90′ ha chiuso i conti lasciando a tasche vuote i varesini.

Una domenica da dimenticare in fretta, non tanto per la prestazione che comunque non è stata così negativa come dice il risultato, ma per una serie di regali inaspettati che fanno la felicità dei bianconeri liguri, che ringraziano e si mettono tre punti importanti in classifica per la corsa salvezza.

I ragazzi di mister Cotta hanno l’occasione di rifarsi subito tra tre giorni – mercoledì 17 gennaio – quando al “Franco Ossola” arriverà il Borgosesia per il turno infrasettimanale, in attesa del big match di domenica prossima a Milano in casa dell’Alcione. Un dato però salta all’occhio: con questa sconfitta, il Varese è stato sconfitto da Borgosesia, Chieri e Lavagnese, tre ko contro squadre di bassa classifica che non dovrebbero essere nelle corde di una squadra che punta al secondo posto.

FISCHIO D’INIZIO

Occasione da sfruttare per il Varese che, dopo i risultati degli anticipi, ha l’occasione di balzare al secondo posto in classifica. Prima però ci sono da conquistare i tre punti sul campo della Lavagnese, che cerca di smuovere la classifica dopo quattro sconfitte di fila. Mister Corrado Cotta schiera un 4-3-3 con il rientrante Molinari al centro della difesa e davanti il tridente formato da Liberati, Banfi e Furlan. I bianconeri liguri di Vincenzo Ranieri, promosso dalla Juniores alla guida della prima squadra, scendono in campo con un 4-4-2 che in attacco si affida a Villa e Magazzù, mentre al centro della difesa c’è capitan Avellino, che contro il Varese è già andato a segno tre volte nei precedenti degli ultimi anni.

PRIMO TEMPO

Inizio vivace di gara, con la Lavagnese che si fa vedere dopo 1′ con il diagonale di Villa che esce di poco. Il Varese risponde prima con Banfi, che controlla in area il cross di Furlan ma spara alto, e Liberati che invece al 7′ ci prova da fuori con un mancino rasoterra che Adornato blocca a terra. Il Varese gestisce bene la palla e non soffre in difesa ma davanti fatica a sfondare, tanto è vero che bisogna aspettare il 25′ per un’altra conclusione verso la porta bianconera, ancora di Liberati e parata ancora senza tanti affanni dal portiere di casa. La Lavagnese ci prova invece in ripartenza e al 29′ è Cassano a doversi distendere per parare il destro di Marcellusi. Il moto offensivo del Varese è costante ma fatica a trovare sbocchi, con diverse azioni che si spengono sul muro bianconero al limite dell’area. All’intervento la gara è così ancora bloccata sullo 0-0,

SECONDO TEMPO

Il Varese torna in campo con Perissinotto al posto di Liberati e con un 4-3-1-2 che vede Stampi sulla treuqarti e Furlan in attacco al fianco di Banfi. Proprio Perissinotto si presenta con uno slalom che porta a una punizione dai 25 metri che Vitofrancesco batte a giro impegnando Adornato alla parata. Al 12′ però a trovare il vantaggio è la Lavagnese che sfrutta un regalo biancorosso: Cassano esce fuori area e rilancia sui piedi di Marcellusi che dai 40 metri in pallonetto insacca l’1-0. Mister Cotta si gioca allora la carta Di Maira, togliendo Mandelli e dando maggiore spinta alla formazione. I biancorossi si sbilanciano con l’ingresso di Settimo per Stampi e al 27′ arriva il pari: destro preciso di Banfi dai 16 metri che si insacca all’angolino per l’1-1. Quando l’inerzia sembra essere cambiata, il Varese fa un altro grande regalo alla Lavagnese: un pasticcio in disimpegno fa arrivare la palla in area biancorossa e Molinari nel tentativo di arrivare sulla palla in scivolata sgambetta Cericola. Rigore che lo stesso Cericola trasforma per il 2-1. Il Varese si sbilancia e la Lavagnese va vicino al tris poco dopo quando Cassano para su Cericola ma Marcellusi calcia alto il tap-in da due passi. Il Varese spinge con tanti uomini, senza però riuscire a creare occasioni per il pari e così la Lavagnese, in contropiede, chiude i conti. Al 45′ è il nero entrato Lombardi a mettere in rete il 3-1 che sancisce la sconfitta biancorossa.

TABELLINO