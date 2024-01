Grave incidente a Turbigo: 71enne ha un malore al volante e finisce fuori strada

Grave incidente a Turbigo, dove intorno alle 9.30 di lunedì 15 gennaio un’auto è finita fuori strada terminando la sua corsa contro un ostacolo all’incrocio tra via Nosate e via Foscolo, verosimilmente, in base alle prime ricostruzioni, per un malore del conducente.

Per soccorrere il 71enne al volante l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato in codice rosso automedica e ambulanza: l’uomo è stato trovato dai soccorritori in arresto cardio-circolatorio ed è stato portato, sempre in codice rosso, al pronto soccorso dell’Ospedale di Gallarate mentre venivano effettuate le manovre di rianimazione.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.

Foto di archivio