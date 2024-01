“Grazie a chi ha sostenuto e fatto crescere la Casa del Giocattolo solidale a Varese”

Un’idea nata per caso durante il Covid è diventata una solida realtà della solidarietà varesina, la Casa del Giocattolo Solidale. Nella serata di venerdì 5 gennaio c’è stato il consueto momento di ringraziamento a quanti nel corso dell’anno hanno sostenuto e valorizzato le attività dell’associazione.

Tra tanti progetti messi in campo il doposcuola, lo sport con la scuola di mini basket (il Dreaming Team raccontato anche da VareseNews), il diritto al gioco con la “GiocoTeca Sociale”, i camp estivi, la vacanza per una trentina di bambini e ancora laboratori di arte, musica, la scuola di italiano per le mamme straniere e tanto altro.

La Casa del Giocattolo Solidale dà sostegno a circa 300 bambini tra donazioni di materiale e supporto nelle diverse attività.

Presto arriverà una novità importante: a Bregazzana è stato donato un terreno dove giocare all’aperto, che diventerà un’”AgriGiocoteca Solidale”, dove i bambini potranno giocare, coltivare, imparare e stare all’aria aperta. Il parco si chiamerà Elmer e come simbolo avrà l’elefante della favola simbolo anche di Bregazzana tutto colorato, un altro segno di integrazione e una nuova sfida da vincere.