“Grazie al personale del Pronto Soccorso di Busto Arsizio”

Non è un periodo facile per gli ospedali del Varesotto, che soprattutto nel periodo delle festività sono stati sotto pressione. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice di VareseNews che, come sottolinea, scrive: “poche righe per poter ringraziare pubblicamente l’ospedale di Busto Arsizio”

Tutta la mia riconoscenza e gratitudine a tutto il personale del Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Busto Arsizio per la celerità, professionalità , competenza e umanità nei confronti di mio figlio.

Persone che svolgono un lavoro impegnativo e purtroppo non sempre vengono gratificate.

Un ringraziamento anche al reparto di Urologia.

Cecilia