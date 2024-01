Ha esibito a Varese il green pass di un’altra persona, condannato

Il controllo delle Volanti in centro a Varese, ai tempi in cui (settembre 2021) per entrare in un locale pubblico era necessario il green pass: l’avventore lo esibisce, ma al momento di mostrare la carta d’identità la polizia si insospettisce dal momento che l’uomo non ha un documento.

Per questo è scattata la denuncia per “sostituzione di persona”, foglio che da verbale di Polizia si è trasformato in carta giudiziaria, approdata dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Varese.

Lunedì mattina, 8 gennaio, il pubblico ministero dottoressa Arianna Cremona ha chiesto una condanna a due mesi di reclusione, mentre il difensore, Luca Carignola, è stato di tutt’altro avviso chiedendo l’assoluzione.

Un mese di arresto la condanna pronunciata dal giudice monocratico oltre al pagamento delle spese processuali: il reato è stato però riqualificato, da “sostituzione di persona” a “inosservanza del provvedimento dell’autorità”, che sanziona chi non rispetta “un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene”.