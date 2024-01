Handling di Malpensa, venerdì nuovo incontro in Prefettura a Varese

Nuovo round di confronto in Prefettura a Varese sull’handling a Malpensa: dopo il rinvio dello sciopero, è convocato per venerdì l’incontro che riunirà tutte le aziende di servizi di terra (passeggeri e cargo) e di tutte le organizzazioni sindacali.

Lunedì 8 gennaio a Malpensa doveva tenersi il primo sciopero dell’anno del settore handling, un segmento del lavoro aeroportuale “caldo”, sia sul fronte delle compagnie che si occupano di passeggeri sia alla “cargo city”, il principale polo per le merci aeree in Italia.

La mediazione della Prefettura di Varese – competente sul territorio dell’aeroporto di Malpensa – ha consentito un rinvio, accordato dai sindacati di base (promotori dell’agitazione) dopo che il rappresentante del governo sui territorio aveva convocato d’urgenza una riunione per evitare la protesta ed è riuscito a “raffreddare” in parte il clima.

Lo sciopero sarebbe caduto in giorni di rientro dalle ferie, in particolare per tanti dal Sud, e da questo punto di vista lo spostamento è stato un successo del prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello.

D’altra parte il quadro sta anche modificandosi, nel senso che alcune aziende hanno accettato alcuni miglioramenti. «Con accordi con le irganizzazioni sindacali di base, Wfs e Alha dal 1° gennaio anticiperanno gli scaglioni degli aumenti del contratto e tutta dell’indennità presenza dall’1/2024, inoltre le maggiorazioni saranno

calcolate sullo stipendio reale e non sulle paghe del 2016» dice la Cub Trasporti, uno dei sindacati di base, che saluta un accordo che consentirà «a parità di ore mediamente oltre 100 euro al mese in più».

E proprio questo risultato ora rappresenta il nuovo riferimento per la vertenza: «Come sindacati di base, alle aziende chiederemo di applicate a tutti i lavoratori dell’handling di Malpensa e Linate gli stessi miglioramenti contrattuali firmati con Alha e Wfs». Le altre aziende coinvolte sono Airport Handling, Mle, Aviapartner, Ags e Swissport, che servono le diverse compagnie aeree a lungo raggio, le low cost e il segmento merci.