I Piccoli cori della Valcuvia a Laveno Mombello allietano l’Epifania

Dopo i successi riscontrati alla pista di pattinaggio, con la 1°edizione di “Silent disco on ice” e l’esibizione tecnica di alcuni giovani atleti della scuola Let’s Skate di Colazza, Pro Loco Laveno Mombello, con il patrocinio del Comune e la sinergia di tutte le associazioni intervenute sul territorio per renderne magico il Natale, propone un altro evento di notevole qualità: le voci bianche “Piccoli Cori Valcuvia” che allieteranno con un nutrito programma dedicato alla gioia e alle festività natalizie, nella chiesa prepositurale “ S.S. Filippo e Giacomo” di Laveno, il 6 gennaio 2024, alle ore 16.00.

Il gruppo canoro, nato nel 2017 per volontà della sua direttrice, maestra Margherita Gianola Mascioni, fa parte della Galassia dell’Antoniano, un insieme di Cori ispirato al Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna. Originaria di Venezia, Margherita Gianola è organista di fama, ha tenuto concerti in tutta Europa ed effettuato registrazioni per programmi televisivi di Rai1, Rai3, Sky. I piccoli Cori Valcuvia hanno sviluppato ricca esperienza musicale, cantando in provincia di Varese e in altre città, come Venezia, Bergamo, Verona, Longarone e, a marzo 2022, davanti a Sua Santità Papa Francesco, in Aula Nervi in Vaticano assieme ai Cori della Galassia.

Nel settembre 2021 il coro si è triplicato, per un totale di 55 coristi. Questa realtà, non solo valcuviana, è pregiato fiore all’occhiello in continua espansione. Auguri vivi ai “Piccoli Cori Valcuvia”, sentiti ringraziamenti a Don Adriano Bertocchi, parroco della Comunità Pastorale lacustre, agli “Amici del presepe sommerso,” all’Associazione culturale Valcuvia e a tutti, dalla Pro Loco Laveno Mombello.