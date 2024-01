I voti del Varese: Cassano e Perissinotto, chi sbaglia paga

LAVAGNESE – VARESE 3-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

CASSANO 5: Un errore pesante che cambia volto alla gara

VITOFRANCESCO 5,5: Nel primo tempo spinge bene e mette in area palloni interessanti, nella ripresa perde lucidità

MOLINARI 5,5: Errori non da lui, sbaglia i tempi sui lanci lunghi e non è preciso in appoggi all’apparenza semplici

COTTARELLI 5,5: Anche lui non passa la sua migliore giornata in biancorosso

BENACQUISTA 5,5: Come il resto della difesa perde le distanze nella ripresa e rischia in un paio di occasioni di regalare palle invitanti agli avversari

STAMPI 5,5: Qualche strappo interessante nel primo tempo, nella ripresa perde brillantezza

Settimo 5,5: Non riesce a dare la spinta che si aspetta mister Cotta in fascia

MANDELLI 6: Lotta in mezzo al campo. Sostituito per dare maggior peso all’attacco ma senza di lui la squadra perde equilibrio

Di Maira 5,5: Pochi palloni giocabili ma anche sulle sponde oggi non riesce a rendersi utile

PALAZZOLO 5,5: Mancano i suoi inserimenti, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si vece poco

LIBERATI 5,5: Ha due volte l’occasione di armare il suo mancino ma non calcia tra le braccia del portiere avversario. Cotta lo toglie all’intervallo

Perissinotto 5: Inizia bene, con una serpentina e un buon calcio di punizione procurato. Poi però va in confusione, sbaglia tanto e sull’azione che porta al calcio di rigore del 2-1 è tra i principali imputati

BANFI 6: Torna al gol dopo un lungo digiuno. La sua rete sembra poter cambiare la gara, ma purtroppo non è così. Nel finale non viene servito a dovere

FURLAN 5,5: Primo tempo incoraggiante con qualche accelerazione, falli conquistati e un paio di cross interessanti. Nella ripresa, prima da seconda punta e poi in fascia, non riesce a dare sostanza