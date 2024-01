I voti del Varese: Di Maira e Cottarelli micidiali, Ferrari determinante all’ultimo respiro

VARESE – BORGOSESIA 2-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

FERRARI 7: Poco o niente nel corso di tutta la gara, risponde “presente” al 51′ parando il colpo di testa di Gilli e soprattutto facendo conquistare la vittoria ai suoi

VITOFRANCESCO 6: Appare in riserva e soprattutto nel secondo tempo non riesce a essere sempre lucido

BERNACCHI 6: I due centrali fanno il proprio lavoro con ordine, senza strafare. Qualche imprecisione in impostazione

COTTARELLI 6,5: Si candida per essere uno dei bomber della squadra. Ancora in gol, ancora di testa. Dietro deve ritrovare maggiore sicurezza

BENACQUISTA 6: Attento in difesa, si vede poco in avanti. Un tempo comunque positivo

Baldaro 6,5: Entra bene in partita, spinge con forza e cattiveria. Dietro concede qualcosa, anche se sul gol del Borgosesia sembra subire fallo dall’attaccante avversario

MALINVERNO 6,5: Anche oggi si fa trovare pronto con una prestazione di carattere e sostanza. Suo l’assist per Cottarelli, nella ripresa è sfortunato quando colpisce il palo che avrebbe chiuso la gara

MANDELLI 6,5: Solita prestazione a chiudere gli spazi e recuperare palloni. Corre tantissimo e si dimostra uno degli “insostituibili”

PALAZZOLO 6: Presentazione solida, importante soprattutto in fase difensiva. Si vede poco in avanti

Furlan 5,5: Entra e per diversi minuti non ci si accorge di lui. Poi nel finale tira fuori un paio di giocate importanti, compreso il pallone che Malinverno stampa sul palo

LIBERATI 6: Nel vivo dell’azione, si fa vedere e lotta, anche se l’arbitro non gli è “amico”. Lascia il posto a Perissinotto ma oggi forse avrebbe meritato qualche minuto di più

Perissinotto 6: In fase di recupero palla è sempre prezioso, potrebbe gestire meglio un paio di palloni

DI MAIRA 7: Oggi segna in diagonale, apre la gara e mette in discesa la partita. Risponde bene dopo la prestazione opaca di Lavagna e mette un altro gol nelle statistiche

STAMPI 6: Si vede a sprazzi alternando belle giocate a palle perse un po’ troppo superficiali

Ortelli 6: Buon impatto con la gara, anche se tocca pochi palloni