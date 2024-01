I voti del Varese: doppio sorriso per Palazzolo, la difesa dà solidità

VARESE – BRA 2-0 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

CASSANO 6: Un paio di interventi non particolarmente difficili ma sicuri. Un solo tentennamento su una palla lunga in area biancorossa, ma senza risvolti

VITOFRANCESCO 6,5: Altra prestazione di grande sostanza per il capitano, ancora da terzino. Il primo gol arriva da una sua “volpata” nel vedere Palazzolo libero in area

BERNACCHI 6: In campo dopo qualche panchina per la squalifica di Molinari, gioca una gara dura ma sempre attenta. Mezzo punto in meno, come nel Fantacalcio, per l’ammonizione

COTTARELLI 6,5: Puntuale e preciso come sempre in mezzo alla retroguardia. Il Bra si vede pochissimo davanti e questo anche per i meriti della difesa biancorossa

BENACQUISTA 6,5: Un’altra prestazione in crescita per l’esterno del 2004. Si presenta con una bella discesa sulla sinistra che avrebbe meritato miglior fortuna. Poi gioca una gara di buon carattere

PERISSINOTTO 6: Finisce la gara in crescendo, ma in precedenza aveva accumulato qualche errorino di troppo. Sempre importante con la sua capacità di recuperare palloni

MANDELLI 6: Determinante a fare diga davanti alla difesa, lotta su tutti i palloni, pure troppo. E il conto delle ammonizioni cresce anche oggi

Malinverno 6: Entra bene in partita nel finale, fa il suo compito

ZAZZI 5,5: Qualche giocata interessante, ma oggi non è una gara da ricami. Tende a perdere qualche pallone di troppo per eccesso di generosità

Palazzolo 8: Entra, gol di testa, gol di destro, doppietta e tre punti in tasca per il Varese. Il 2024 del Varese parte all’insegna del suo nome e speriamo che possa proseguire su questo spartito ancora a lungo

STAMPI 6: Un primo tempo incolore, una ripresa decisamente più al centro dell’azione. Sfrutta anche lui l’ingresso di Palazzolo e Di Maira, si sposta alle spalle delle punte e inizia una nuova partita, più nel vivo dell’azione, come è vero che il 2-0 parte dai suoi piedi.

BANFI 6: Un bell’assist per Palazzolo e tanta sostanza. Gli manca il gol, smarrito da troppo tempo. Lo aspettiamo presto

FURLAN 5,5: Ancora una gara sotto la sufficienza per il numero 10 che parte bene con un paio di accelerate in fascia ma non riesce a dare continuità alla sua azione

Di Maira 7: Il suo ingresso dà sostanza alla squadra, che oltre a godere della sua grinta in attacco, può appoggiarsi su di lui quando c’è da tenere lontani gli avversari. Bene così