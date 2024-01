Il 18 gennaio si aprono i termini per le iscrizioni a scuola: domande entro il 10 febbraio

L’anno scolastico 2024/2025 si avvicina e con esso il momento cruciale delle iscrizioni. Quest’anno, come confermato dal Ministero dell’Istruzione, il processo sarà online per garantire efficienza e accessibilità. Sono escluse le domande alla scuola dell’infanzia

Procedura Online per la Maggior Parte delle Istituzioni:

Le iscrizioni per le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, così come per i percorsi di istruzione e formazione professionale, si svolgeranno interamente online. Questa modalità coinvolge anche le scuole paritarie che aderiscono volontariamente alla procedura telematica. La scuola dell’infanzia mantiene invece la modalità cartacea.

Piattaforma Unica: Il Tuo Punto di Accesso alle Iscrizioni:

La Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it) rappresenta il portale attraverso il quale sarà possibile effettuare l’iscrizione. Qui, è disponibile il servizio “Scuola in Chiaro” per individuare la scuola di interesse.

Tempistiche e Credenziali Necessarie:

Le iscrizioni apriranno alle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 e chiuderanno alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024. Per accedere, saranno necessarie le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS (le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).)

Opzioni e Preferenze:

Ogni studente può presentare una sola richiesta di iscrizione online, ma è possibile indicare fino a due preferenze aggiuntive. Questo è fondamentale per assicurarsi un posto nel caso in cui la scuola primaria di scelta non disponga di posti.

Liceo del Made in Italy

A partire dal 23 gennaio 2024, sempre su Unica, saranno aperte anche le iscrizioni alle classi prime del nuovo percorso liceale del Made in Italy, previsto dalla Legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Monitoraggio e Aggiornamenti:

La Piattaforma Unica fornirà aggiornamenti in tempo reale sulla domanda di iscrizione tramite email e attraverso l’app IO.

Nuove Opportunità Educative:

Per l’anno scolastico 2024/2025, è anche possibile iscriversi ai percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale, come previsto dal decreto ministeriale 240/2023.

Contributi volontari e tasse scolastiche

Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli importi delle tasse scolastiche sono:

− tassa di iscrizione: € 6,04;

− tassa di frequenza: € 15,13;

− tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09;

− tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.

I contributi scolastici delle famiglie sono volontari. Le famiglie devono essere preventivamente informate circa le attività – coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa – finanziate con i contributi volontari medesimi.

Sul sito Internet dell’istituzione scolastica, nella sezione “Amministrazione trasparente”, è riportato il programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto dall’articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

