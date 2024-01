Il 2024 della Varesina inizia dal Veneto, la Castellanzese ospita la Real Calepina

Domenica 7 gennaio (ore 14.30) andrà in scena la prima giornata del girone di ritorno del Girone B di Serie D. Nel primo impegno del nuovo anno, la Varesina sarà impegnata sull’ostico campo della Clivense. La Castellanzese, invece, ospiterà al “Provasi” la Real Calepina.

CLIVENSE – VARESINA

I ragazzi di mister Marco Spilli, dopo aver chiuso il 2023 con il prezioso pareggio di Piacenza, cercheranno di cominciare il nuovo anno nel migliore dei modi. Durante la settimana la società rossoblù ha annunciato l’arrivo dell’esperto difensore classe 1988 Andrea Gritti (leggi qui). L’ex Folgore Caratese ha preso il posto di Andrea Robbiati che ha terminato la sua avventura rescindendo il contratto. Anche la formazione veneta, del presidente Sergio Pellissier, in settimana ha concluso l’importantissimo ingaggio del centravanti Andrea Brighenti, classe 87 che vanta 45 presenze in Serie B e un’esperienza nella Juventus Next Gen. I padroni di casa cercheranno di fare dei punti preziosi per allontanarsi quanto prima dalla zona retrocessione. Le fenici cercheranno di riprendersi il secondo posto occupato dal Caldiero Terme, ma distante di appena lunghezza. Nella gara di andata al Varesina Stadium il match si era concluso in parità, 2-2.

CASTELLANZESE – REAL CALEPINA

La formazione di mister Manuel Scalise, dopo aver chiuso male il 2023 con 3 sconfitte consecutive, vuole ricominciare a fare punti pesanti in chiave salvezza e provare a risalire la china, dopo essere scivolata al diciassettesimo posto in classifica. Tra le mura amiche del “Provasi” arriva la Real Calepina, che si presenta all’appuntamento con 4 punti di vantaggio sui neroverdi, vittoriosa nell’ultimo turno sul campo del Ponte San Pietro per una rete a zero. Durante la settimana la Castellanzese ha ingaggiato il difensore centrale Ivan Rondanini, che ha trascorso la prima parte di stagione nell’Arconatese. A lasciare Castellanza è stato, invece, Luca Arcangeloni e si è trasferito al Verbano. Nella gara di andata le due compagini hanno pareggiato per 1-1.