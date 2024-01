“Il 2024 di Cassano si apre con i rincari”. E con l’eterna attesa della Tangenziale Sud

«A luglio 2023 avevo espresso delle perplessità sul Bilancio Comunale, ero preoccupato per la tenuta dei conti e temevo ripercussioni per le famiglie. Mi fu detto che non c’era nulla di cui preoccuparsi, ora la Giunta parla di “scelte dolorose”».

Tommaso Police, consigliere comunale d’opposizione a Cassano Magnago, torna sul tema dei rincari delle tariffe. Annunciati a fine 2023 ed entrati in vigore con il 1° gennaio 2024, compresi quelli dei servizi scolastici modificati a metà anno.

«Probabilmente si sono accorti troppo tardi che qualcosa andava corretto, rivisto e ricalibrato», incalza oggi Police, sottolineando la correzione in corso d’opera, che va oltre i normali “aggiustamenti” ma ha un impatto particolare.

Oltre al tema dei rincari – sicuramente sentiti dalle famiglie – c’è anche il tema infrastrutture, con le prospettive per la Tangenziale Sud, opera «da far invidia alla Salerno-Reggio Calabria in quanto a tempistiche bibliche» (l’ultimo avanzamento è del 2015, con successivo finanziamento annunciato nel 2020).

Qui di seguito il comunicato integrale della Lista Police.

Da ormai 18 anni a Cassano Magnago si parla di Tangenziale Sud, l’eterna incompiuta che nel 2024 potrebbe finalmente completarsi dopo una lunghissima attesa da fare invidia alla Salerno-Reggio Calabria in quanto a tempistiche bibliche. E’ più che mai necessario non perdere più ulteriore tempo, in questi anni, passati alla ricerca di finanziamenti vari e bilanci comunali dove ricordo è sempre inserita la quota del 30% a carico del Comune, con i costi che sono lievitati, complice l’aumento delle materie prime e della cantieristica stradale, la Tangenziale Sud ora diventa prioritaria. Perché?

1. Velocizzare le tempistiche di realizzazione serve ad evitare un ulteriore aumento dei costi di un’opera voluta da tutti e strategica per il nostro territorio. Non a caso l’ottenimento del finanziamento da parte di Regione Lombardia è stato possibile non solo grazie alla richiesta dell’ex consigliere regionale cassanese ma anche del consigliere regionale Samuele Astuti che ha firmato l’emendamento in quanto l’infrastruttura diventerebbe centrale per una bella fetta di territorio della provincia di Varese che ne usufruirebbe i benefici (Superstrada 336 e Pedemontana in primis).

2. Il completamento della Tangenziale permetterebbe al Comune di Cassano Magnago di deviare il traffico dei mezzi pesanti in maniera definitiva e consentirebbe finalmente l’avvio di uno studio per favorire la mobilità sostenibile. Piste ciclabili vere e ben collegate da nord a sud e da est ad ovest. Non più pezzi di ciclabili a spot, ma una vera progettualità che auspichiamo possa essere oggetto di discussione e condivisione nel corso di questo nuovo anno, magari con la revisione del PGT ormai troppo datato essendo risalente al 2007.

Rispetto alla scelta di non far transitare più i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate in città dal 15 gennaio, credo che questo tentativo sia opportuno e doveroso farlo sin da subito. Cassano Magnago non può più permettersi di essere una città attraversamento e di solo transito di mezzi che viaggiano in direzione Tradate, Gallarate e Varese. Ovviamente mi aspetto che la limitazione non riguardi coloro che sono residenti e/o per quei mezzi che si devono effettuare il carico/scarico presso attività commerciali cassanesi, per rassicurare i tanti cittadini che mi hanno chiesto informazioni, nell’ultima commissione territorio è stato comunicato questo.

Il 2024 riparte anche con una novità purtroppo poco simpatica per molte famiglie: i rincari delle tariffe. Dai buoni pasto nelle scuole, ai servizi pre-post scuola alle strutture sportive. Si applicheranno degli aumenti. In un periodo storico dove il costo della vita per le famiglie è lievitato e gli stipendi sono fermi al palo da diversi anni, i rincari non sono per nulla un regalo gradito per questo 2024.

A luglio 2023 avevo espresso delle perplessità circa il Bilancio Comunale, ero preoccupato (mi permetto di dire, a ragion veduta, senza peccare di presunzione) per la tenuta dei conti e temevo ripercussioni per le famiglie. Mi fu detto che non c’era nulla di cui preoccuparsi, ora la Giunta parla di “scelte dolorose”. Probabilmente si sono accorti troppo tardi che qualcosa andava corretto, rivisto e ricalibrato.

Fino a qualche anno fa la colpa era dello Stato centrale se diminuivano i trasferimenti, ora nessuno osa più dirlo, forse perché finalmente avranno capito che qualsiasi governo sia in carica (di qualsiasi colore) non presta attenzione all’ente locale che oggi più che mai deve essere in grado di fare affidamento sulle proprie capacità e sulla lungimiranza dei suoi amministratori. A Cassano la lungimiranza non è di casa, sulle capacità degli amministratori non esprimo giudizi…presto o tardi giudicheranno i cittadini, chissà magari anche prima del previsto. Buon 2024!

Tommaso Police Consigliere Comunale “Lista Tommaso Police Sindaco”