Il 2024 dl Varese inizia dal Bra, “Partita tosta, evitiamo gli errori dell’andata”

Dove eravamo rimasti? Il 2023 del Città di Varese si è chiuso con due vittorie importanti e il quarto posto in classifica. Tutto sommato un finale di stagione positivo, con una bella serie rovinata solo dal passo falso contro il Chisola. La squadra di mister Corrado Cotta sembra aver trovato le giuste dinamiche e la propria dimensione, ma per puntare ancora più in alto servirà una continuità che nella prima parte di stagione è mancata. Con 19 partite tutto o quasi è ancora possibile, ma – come ammesso da mister Corrado Cotta – servirà evitare gli errori che sono costati punti e posti in classifica.

Il 2024 per i biancorossi si aprirà domenica 7 gennaio (ore 14.30) al “Franco Ossola” contro il Bra, formazione da sempre ostica e capace di mettere in difficoltà ogni squadra del girone. L’attacco piemontese si affida all’estro di Marchisone e a bomber Antonino Musso, capocannoniere del girone con 10 gol. I biancorossi risponderanno con il fosforo di capitan Ferdinando Vitofrancesco a trainare la squadra e sperano di ritrovare i gol in attacco di Stefano Banfi, a secco dalla doppietta contro il Pdhae del 12 novembre. Ha chiuso al meglio il 2023 l’altra punta biancorossa, Filippo Di Maira, capace di trovare gol pesanti come la zuccata vincente per il 2-1 contro il Gozzano. Tra i varesini mancherà il difensore Stefano Molinari, squalificato e sostituito al centro della retroguardia da Davide Bernacchi, fresco 22enne (auguri!).

Ad anticipare la prima gara del 2024 è mister Corrado Cotta: «Arriviamo bene, consapevoli che sarà una partita complicata. Sappiamo che affronteremo delle difficoltà contro una formazione di categoria, tosta e con interpreti importanti, specialmente in fase offensiva. La gara di andata è stata a senso unico: il Bra ci ha messo in difficoltà per molti motivi, ma da allora siamo cresciuti, è cambiato tanto e anche giocare in casa ci sarà d’aiuto. Se vogliamo divertirci un pochino non possiamo permetterci gli errori della prima parte di stagione».

«Il bilancio a metà annata è decisamente positivo – spiega l’allenatore biancorosso -, considerando il fatto di essere una squadra nuova che con il lavoro quotidiano, e per questo faccio i complimenti allo spogliatoio, è migliorata tanto. Possiamo dire di avere un gruppo unito che è stato capace di crescere sotto tanti aspetti. I 33 punti in classifica, 32 contando la penalità, sono il frutto di un girone di andata con qualche passo falso e probabilmente sul campo almeno un paio di punti in più li avremmo meritati. Ora ci sono 19 partite, tanti punti in palio e molte squadre hanno cambiato faccia, chi in meglio e chi in peggio. Sappiamo bene che il girone di ritorno è un altro campionato. Guardiamo partita dopo partita, tra qualche giornata proveremo a capire dove siamo e cosa vogliamo fare».

DIRETTAVN

