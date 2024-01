Il campionato degli Skorpions Varese riparte ancora dai Guelfi

Sono iniziati i preparativi per la stagione 2024 in casa Skorpions Varese. Dopo la bella cavalcata del 2023, che ha visto la squadra varesina – da esordiente nella massima serie italiana – raggiungere le semifinali (leggi qui), l’obiettivo sarà quello di ripetersi anche nel nuovo anno, che vedrà il gran finale con il Super Bowl a Ravenna il prossimo 29 giugno.

E come nel passato campionato, l’esordio dei ragazzi di coach Nick Holt sarà ancora al “Franco Ossola” contro il Guelfi Firenze. Se però lo scorso anno lo stadio di Masnago fu teatro della grande apertura, quest’anno l’appuntamento sarà per la week 2, nel fine settimana del 3 marzo. I fiorentini sono una delle formazioni più forti del campionato e, dopo la vittoria nel 2022, lo scorso anno hanno perso il Super Bowl di Toledo (Ohio) contro i Panthers Parma.

La I week con la gara secca d’esordio – il Classic Kick Off -, vedrà in campo Giaguari Torino e Rhinos Milano. Gli Skorpions invece, dopo l’esordio casalingo, avranno una serie di trasferte: III week in casa dei Lazio Marines, V week a Torino contro i Giaguari, VI week ospiti dei Panthers Parma e per la VIII week il derby contro i Frogs Legnano.

I varesini concluderanno poi la stagione con tre gare interne: dalla week X alla XII (5, 19 e 26 maggio) arriveranno al “Franco Ossola”, in ordine, Dolphins Ancora, Warriors Bologna e Rhinos Milano per un finale di stagione da chiudere al meglio.

Otto giornate da vivere intensamente, cercando di migliorare il 4-4 di cammino della passata stagione e regalarsi emozioni sempre più intense per la storia di un team che sta lavorando con grande prospettiva.