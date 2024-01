Il Circolo The Family di Albizzate si ferma per ripartire con un progetto tutto nuovo

Il circolo è chiuso? È stato venduto? La cooperativa non c’è più? Nulla di tutto ciò: il circolo di Albizzate, attualmente chiuso al pubblico, c’è ancora e continuerà ad essere un punto di riferimento per il paese e per tutti coloro che lo hanno frequentato in questi anni, però sono in arrivo importanti novità.

È un passaggio importante e a suo modo storico quello che sta attraversando il circolo cooperativo The Family di Albizzate di via XX settembre. Dopo 124 anni di storia la guida degli spazi della cooperativa La Famigliare, fino ad ora gestita in forma diretta, è passata attraverso l’affitto di ramo d’azienda ad un’impresa che ne assumerà la gestione.

Il locale albizzatese, diventato un luogo di svago a aggregazione sociale frequentato da tutta la provincia, proseguirà dunque la propria attività gestionale sotto una nuova direzione: quella della Top Cook Srl, una realtà che ha nella propria mission il rilancio dei circoli storici e che ha già in gestione il circolo del quartiere di Masnago a Varese.

Un accordo al quale il Cda della cooperativa e l’assemblea dei soci sono arrivati dopo lunghe riflessioni e in forza delle difficoltà che il modello a conduzione diretta ha dimostrato di fronte alle sfide sempre più complesse che attraversa il settore della ristorazione.

Dopo la festa di sabato 20 gennaio, un momento simbolico che ha chiuso un ciclo lungo e importante della storia recente della cooperativa, The Family ha dunque chiuso temporaneamente per permettere la realizzazione di importanti investimenti e lavori di riqualificazione.

Da cronoprogramma il locale riaprirà nel mese di marzo con molte novità: Top Cook Srl si è impegnata a riaprire i battenti dell’attività con un progetto che manterrà inalterate le caratteristiche e i valori del circolo che tutti conoscono ma proponendo importanti novità nel menù, nel servizio e ampliando la propria offerta alla clientela anche con nuovi orari di apertura.

Questo determina la fine della storia della centenaria cooperativa del circolo di Albizzate? Tutt’altro. La cooperativa resta proprietaria dei locali e proseguirà le proprie attività potendosi concentrare meglio sulla propria vocazione sociale e nell’organizzazione di iniziative. Inoltre, in accordo con la nuova gestione del circolo, proseguiranno le sinergie e la collaborazione proprio all’interno degli spazi di The Family.

«La più recente esperienza del circolo di Albizzate – racconta il presidente della cooperativa Gianluca Iannetti – è cominciata poco più di dieci anni fa con il progetto The Family, quando un gruppo di giovani ha deciso di impegnarsi attivamente nell’amministrazione della cooperativa rilanciando un’attività in profonda crisi. In questi anni, a fronte della chiusura di molti circoli cooperativi nel Varesotto e in Lombardia, il nostro circolo ha saputo rinascere e proporre un modello in grado attrarre sempre più persone interessate a concerti, spettacoli, esposizioni, iniziative e cucina di qualità. Siamo molto fieri dei risultati raggiunti in questi anni e ringraziamo tutti i dipendenti e collaboratori che hanno lavorato con noi, così come tutti gli amministratori e i soci volontari che hanno dato il loro contributo con passione e dedizione».

«Siamo arrivati a questa decisione perché ci siamo resi conto che l’impegno richiesto ad un Cda di volontari e il modello della gestione diretta non erano più in grado di reggere le sfide che attraversano questo settore, in particolare le difficoltà relative al reperimento del personale e agli aumenti di materie prime e prezzi energetici – conclude il presidente della cooperativa -. Quando abbiamo trovato un progetto convincente e in linea con i principi che fin qui hanno guidato la nostra attività ci siamo convinti che affidare la gestione possa essere in questo momento la scelta migliore per garantire al circolo gli investimenti e il modello organizzativo di cui ha bisogno per sopravvivere ancora molti anni, e la cooperativa sarà al suo fianco».