Il trio Granati Cervellino D’Auria apre il nuovo anno del 67 Jazz Club Varese

Riparte di slancio la stagione del 67 Jazz Club Varese, in collaborazione con Varese Vive: domenica 7 gennaio il primo concerto del nuovo anno vedrà sul palco il trio formato dal pianista e compositore Giulio Granati, dal contrabbassista Antonio Cervellino e dal batterista Francesco D’Auria.

Nell’occasione i tre musicisti presenteranno il loro ultimo CD, intitolato “Dreams and other stories”, un lavoro che prende spunto da composizioni originali di Granati scritte diverso tempo fa per piano solo ma riarrangiate recentemente proprio per questo trio. Una musica sospesa tra jazz e classica, nelle corde di Granati, ma che sfiora anche swing e bebop in un mix assolutamente coinvolgente.

Giulio Granati, romano di nascita ma dall’adolescenza residente nel Canton Ticino, ha all’attivo numerosi lavori discografici e, al pari di Cervellino e D’Auria, moltissime collaborazioni di grande prestigio. Il sodalizio tra Granati e D’Auria risale a moltissimi anni orsono, mentre più recente è l’incontro con Cervellino (che ricordiamo, tra l’altro, compagno d’avventura anche del “nostro” Dario Cellamaro).

Il concerto è in programma domenica 7 gennaio alle ore 18 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese; ingresso 10 euro, gradite le prenotazioni al numero 335-8208969.