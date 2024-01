Accordo tra Comune e Città di Varese per il rinnovo fino al 2041 della concessione per le Bustecche

Il centro sportivo delle Bustecche sarà la base del Città di Varese fino al 30 giugno 2041. È questo il nuovo accordo tra il Comune e la squadra di calcio, che rinnova così l’accordo già in essere iniziato nel 2021 e che sarebbe andato a scadere nel 2031. Per completare la “stretta di mano” però c’è una condizione che riguarda i lavori di rinnovamento del centro sportivo che sta svolgendo il Città di Varese. Come si legge dall’atto consultabile nell’albo pretorio comunale, “Tali opere dovranno essere realizzate a regola d’arte permettendone il successivo collaudo. […] Il mancato collaudo delle opere di cui al comma 1 entro il termine del 30 giugno 2024 determina la risoluzione di diritto del presente contratto di concessione del Centro Sportivo Bustecche alla scadenza dei termini assegnati nella diffida”. Tradotto: o la società sportiva termina i lavori entro il 30 giugno oppure salterà l’accordo per il rinnovo della concessione.

STATO DEI LAVORI

Non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile la data del 30 giugno 2024 per il club, che da ormai tre anni sta portando avanti la ristrutturazione del centro sportivo. Oltre alle strutture presenti nella convenzione e quindi di proprietà comunale, la società si è assicurata – comprandolo direttamente – il campo “ex Provincia” adiacente al complesso, che è già stato riqualificato con un terreno in erba sintetica ed è già in uso da qualche mese per l’attività delle giovanili biancorosse.

Secondo il prospetto dei lavori presentato dalla società – anche questo pubblicato in albo pretorio – le opere già concluse sono l’implementazione dell’impianto di illuminazione e la realizzazione del campo a 11. Sono in corso di realizzazione la ristrutturazione degli spogliatoi con i lavori riguardanti la relativa area esterna, integrati dagli impianti elettrico e idrico. Sono in corso in questi giorni i lavori per la tribuna e la palestra adiacente gli spogliatoi, oltre agli scavi per ospitare il nuovo fabbricato per infermeria, magazzino e lavanderia, che sorgerà accanto al blocco spogliatoi per il quale è stata già gettata la base. Nel prospetto stilato dal Città di Varese, la società indica che “Secondo il cronoprogramma, possiamo affermare di aver svolto il 74% delle opere”.

L’ELENCO DELLE OPERE

Come riportato anche dal documento pubblicato nell’albo pretorio, “Il Concessionario (ovvero il Città di Varese, ndr) si obbliga ad effettuare a propria cura e spese le seguenti opere già previste nella convenzione originaria e le ulteriori opere di cui alla proposta di progetto unitario, approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 30/11/2023:

– ristrutturazione spogliatoi esistenti (nucleo ovest), demolizioni e costruzioni, lavori area esterna spogliatoi (nuova pavimentazione, rampe e scale di accesso);

– rifacimento Impianto elettrico spogliatoi esistenti;

– rifacimento Impianto Idrico/Climatizzazione spogliatoi esistenti;

– sistemazione area esterna;

– realizzazione impianto elettrico area esterna

– realizzazione impianto idrico area esterna

– realizzazione nuovo prefabbricato per infermeria, magazzino e lavanderia;

– realizzazione scavi e fondazioni per struttura di cui sopra;

– realizzazione impianto idrico infermeria;

– demolizione di tribuna, copertura e prefabbricati esistenti;

– realizzazione della platea di fondazione, compresa vasca di laminazione;

– montaggio tribuna prefabbricata e relativa copertura e chiusure su strada;

– opere edili per creazione palestra;

– implementazione impianti luci a led;

– realizzazione campo di calcio a 11;

– fornitura e posa reti centro sportivo;

– opere edili per posa reti (smontaggio recinzione e realizzazione fondazione per nuova recinzione).

Saranno quindi sei mesi di lavori intensi per completare i lavori – dei quali come detto molti sono già in fase di conclusione – e poter finalmente rinnovare per altri 10 anni la concessione, un obiettivo che la società non ha mai nascosto essere fondamentale per il progetto sportivo a lungo termine per quella che dovrebbe diventare la casa di tutti i biancorossi, dall’attività dei più piccoli fino alla prima squadra.