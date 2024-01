“Il filosofo del lago” protagonista dell’Incontro con l’autore ad Inarzo

Giovedì 11 gennaio 2024, nel Salone dell’oratorio in Via Vanetti 5 a Inarzo, avrà luogo un evento culturale organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo: “Incontro con l’autore”. La serata sarà dedicata alla presentazione del nuovo lavoro letterario di Fabrizio Bini, intitolato “Il filosofo del lago”.

La trama del libro ruota attorno ad Andrea Stili, un avvocato di Verbania, il quale, per puro caso, fa una scoperta scioccante a bordo del lago Ceresio: un corpo morto. Da questo momento, la sua vita prende una svolta inaspettata, concentrando tutte le sue energie nell’arduo compito di trovare l’assassino. Insieme agli amici investigatori Geremia Noè e Matteo Ranzi, Andrea si imbarca in un’indagine che svelerà colpi di scena e segreti celati dietro la figura della vittima, rivelando un uomo dalle virtù inedite.

La trama del libro è avvolta da mistero e suspense, in cui l’amore diventa un compagno di viaggio durante l’indagine di Andrea. La domanda sorge spontanea: sarà vero amore?

L’evento sarà moderato da Emiliano Pedroni e si terrà alle ore 21:00 nel Salone dell’oratorio. L’ingresso è libero.

Fabrizio Bini: chi è

Fabrizio Bini, nato a Varese il 18 marzo 1966, è un avvocato che svolge la sua professione nella città di Varese dal 1994. Residente a Cavagnano, un pittoresco paese sulle colline prealpine, Bini condivide la sua passione per la scrittura con il pubblico attraverso i suoi gialli. La sua avventura letteraria ha preso il via con la pubblicazione dei romanzi “Matematica di un delitto” e “La stele dell’Isola dei Pescatori”, entrambi editi da Macchione. Oltre alla carriera, Bini dedica il suo tempo libero a esplorare il territorio in bicicletta e a viaggiare.