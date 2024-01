Il frutteto abbandonato a Busto Arsizio diventa un parco didattico. Tutto pronto per l’inaugurazione

A Busto Arsizio c’è un nuovo parco pronto per aprire al pubblico ma si attende l’inaugurazione. L’area si trova nel quartiere San Giuseppe tra le vie Bellini e Galvani, a due passi dalla scuola elementare Crespi.

Galleria fotografica Il frutteto abbandonato a Busto Arsizio diventa un parco per la vicina scuola 4 di 4

L’area è stata riqualificata con un investimento di 200 mila euro dall’amministrazione, liberato dai rovi e dalle erbacce e rimesso a nuovo con attrezzature e un sentiero che divide le due aree: una fungerà da piazza per la lettura, una libreria all’aperto, un’area fitness e uno spazio per un orto didattico Nel parco sono presenti anche diversi alberi da frutto che sono stati salvati e che completeranno l’area didattica ad uso della vicina scuola.

Infine è stato predisposto un basamento per la realizzazione, in futuro, di un piccolo chiosco da affidare ad una realtà associativa che curerà anche l’area verde. L’idea del recupero è stata avanzata dall’assessore al Personale Mario Cislaghi che, storicamente, è anche portavoce del quartiere in cui risiede.

«Per l’apertura al pubblico – fa sapere, invece, il consigliere delegato al verde Orazio Tallarida – ci vorrà ancora qualche settimana».