Il Gip di Varese ha deciso: resta in carcere lo sparatore di Arcisate

Custodia cautelare in carcere. Il giudice per le indagini preliminari di Varese Marcello Buffa ha ritenuto sussistenti i requisiti di esigenza cautelare a carico del 23enne di Cuasso al Monte accusato di avr sparato ad un 25enne all’esterno di un bar nei pressi della stazione di Arcisate.

L’udienza di ieri, martedì, aveva registrato la facoltà di avvalersi del silenzio da parte dell’uomo sottoposto a fermo di indiziato di delitto e costituitosi nel pomeriggio di sabato ai militari che indagano sull’accaduto e che già avevano individuato il soggetto a cui era stata perquisita la casa, pur senza trovarlo.

Solo nel corso della giornata, dopo contatti col difensore Corrado Viazzo, l’uomo si è costituito ai carabinieri. Il giudice si era riservato l’applicazione di eventuali misure cautelari e di oggi, mercoledì la conferma della scelta di quella più afflittiva sul piano della libertà personale, cioè le permanenza in carcere.

Ora gli investigatori coordinati dalla Procura di Varese dovranno cercare di risalire al fucile che ha sparato e non ancora trovato; inoltre come annunciato, sono stati disposti accertamenti irripetibili sull’auto noleggiata in Svizzera dal sospetto sparatore, veicolo sottoposto a sequestro nell’immediatezza dei fatti.