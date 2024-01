Il pesciolino Nariman è lo spettacolo che porta le avventure di Nemo a Castellanza

Lo spettacolo della Società della Civetta in scena sabato 13 gennaio alle ore 16.45 nel salone della Biblioteca per la rassegna Pomeriggi da fiaba. Ingresso gratuito

Sabato 13 gennaio alle ore 16.45 nel salone della Biblioteca civica di Castellanza torna la magia dei Pomeriggi da fiaba, con Il Pesciolino Nariman, a cura dell’attore e regista Guglielmo Papa e La Società della Civetta.

Il pesciolino Nariman navigando verso il mare incontra creature sconosciute che lo obbligheranno ad affrontare le sue paure, per scoprire che la conoscenza è l’arma più efficace per crescere.

Liberamente tratto dal racconto dell’iraniano Samad Behrangi che ha ispirato il celebre Nemo cinematografico, lo spettacolo è realizzato con una tecnica mista di narrazione e manipolazione di oggetti.

Lo spettacolo è consigliato ai bambini a partire dai 2 anni, l’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti, non occorre la prenotazione.

I Pomeriggi da fiaba sono promossi dall’Assessorato alla cultura del Comune di Castellanza per promuovera la lettura e la letteratura con grandi autori e protagonisti del teatro per ragazzi.