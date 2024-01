Il più bel presepe di Angera parla moldavo: le premiazioni alla Soara

Sala della Soara gremita ad Angera per la premiazione del concorso-mostra 101 presepi ideata da Cosimo Damiano Latorre.

Nella città della Rocca le festività natalizie si sono concluse la mattina di domenica 7 gennaio, quando nella casa dell’arte, un tempo storica fabbrica di estrazione minerale, il sindaco Marcella Androni ha premiato i 3 presepi votati dalla giuria angerese. Come avevamo già anticipato, ad aggiudicarsi il primo premio è stata la mangiatoia di Natalia Cangea dell’associazione besozzese Italia-Moldova, il secondo gradino del podio è andato al sestese Giovanni Chinosi, storico presidente di Cittadini del Mondo davanti alla “Gioielleria” di Davide Pasqualotto con la decorazione esposta in Piazza Parrocchiale.

Per i tre vincitori un certificato e un brindisi in compagnia degli altri partecipanti proveniente da tutto il Nord Italia (anche a loro è stato consegnato l’attestato), compresi i membri del Centro Disabili di Gallarate che per la loro interpretazione hanno ottenuto una speciale menzione.

(Nella foto in copertina da sinistra: Giovanni Chinosi, il sindaco Marcella Androni, Cosimo Damiano Latorre e Gian Luca del Marco, presidente dell’Associazione Italia-Moldova)