Il Portico degli Amici di Induno Olona apre il 2024 con la commedia “Non sparate sul postino”

Al teatro Monsignor Comi di Induno Olona il nuovo anno si apre all’insegna della commedia con il primo appuntamento del 2024 della nuova stagione proposta dalla compagnia Il Portico degli Amici.

In scena la c<stessa compagnia, con la commedia brillante “Non sparate sul postino”, adattamento della commedia inglese di Derek Benfield.

Il sipario si apre sulla sala del castello di Elrood, abitato dal vecchio Lord, un militare in congedio che spara a chiunque tenti di attraversare il giardino, compresi il postino, il droghiere, la cameriera e persino la figlia, e dall’evanescente Lady Elrood che ha deciso di trasformare l’antica dimora in un museo per pagare i debiti. Proprio il giorno dell’apertura del castello al pubblico arriva in visita la figlia appena sposata e parte una girandola di gag, equivoci e battute in un crescendo di comicità.

Lo spettacolo sarà in scena sabato 13 gennaio (alle 21), domenica 14 gennaio (alle 15,30), sabato 20 gennaio alle 21 e domenica 21 gennaio alle 15,30.

La rassegna proseguirà con altri cinque appuntamenti teatrali, e si concluderà a Maggio con un Cineforum primaverile, guidato come sempre da Emanuela Sonzini, con tre film proiettati il venerdì sera.

Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro Monsignor Comi di via Gritti 1 a Induno Olona, dove sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita a partire dal 11 gennaio dalle 15.00 alle 17.00 (orari e giorni di apertura: giovedì 11 gennaio dalle 15.00 alle 17.00, sabato 13 gennaio dalle 10.00 alle 12.00, giovedì 18 gennaio dalle 15.00 alle 17.00, sabato 20 gennaio dalle 10.00 alle 12.00).

Qui il programma completo della stagione