Il premio Bancarella 2023 Bea Buozzi alla Biblioteca di Venegono Superiore

La vincitrice del Premio Selezione Bancarella 2023 Bea Buozzi sarà ospite della dépandance della Biblioteca di Venegono Superiore sabato 20 gennaio alle ore 18 per la presentazione del libro che le è valso il prestigioso riconoscimento “L’anno dei destini incrociati”.

Inizia così il nuovo ciclo di 6 incontri “Quattro chiacchiere con l’autore” promosso dalla Biblioteca di Venegono Superiore in collaborazione con la libreria Millestorie di Fagnano Olona nell’ambito del più ampio progetto “In biblioteca oggi per crescere domani”.

QUATTRO CHIACCHIARE CON L’AUTORE

Una nuova collaborazione per iniziare al meglio il 2024 – commenta la libraia Laura Orsolini – «Assieme alla biblioteca abbiamo messo a punto un calendario di sei incontri con altrettanti autori differenti per stile e genere narrativo e che possano essere interessanti e stimolanti per tutti i cittadini».

Il secondo incontro di “Quattro chiacchiere con l’autore” è in programma per sabato 24 febbraio alle ore 17.30 con Filippo Mittino e Ludovica Cima autori insieme di “Amore adolescente. Come amano i ragazzi d’oggi”: uno strumento prezioso per aiutare i genitori a riprendere contatto con i sentimenti vissuti dai propri figli e comprenderli meglio.

IN BIBLIOTECA OGGI PER CRESCERE DOMANI

“In biblioteca oggi per crescere domani” è il nuovo progetto annuale della biblioteca di Venegono Superiore con lo scopo è coinvolgere nelle attività della biblioteca quante più persone possibili divenendo luogo di scambio e di creazione di relazioni.

“Anche e soprattutto per quelle persone che ancora non hanno scoperto il piacere di frequentarla – spiegano i bibliotecari – Vuoi perché nuovi in paese, vuoi perché un po’ intimoriti da un luogo visto spesso come luogo riservato agli studiosi”.

Niente di più sbagliato! Il progetto In biblioteca oggi per crescere domani vuole dimostrare come la biblioteca sia invece la quintessenza dell’inclusività “sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale”.

Alcune attività, come le letture animate con Progetto Zattera Teatro e i primi due pomeriggi del Bibliogames Festival, sono già state proposte con successo, mentre tante altre sono in arrivo!

Per tutto il 2024 sono in programma altri incontri con i giochi in scatola (per grandi e piccoli), letture in lingue dal mondo, letture animate, corsi di scrittura creativa e di lettura ad altra voce e attività in collaborazione con le scuole del territorio.

Il progetto In biblioteca oggi per crescere domani è realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo.

Per rimanere aggiornati sulle attività in calendario seguire i canali social della Biblioteca di Venegono Superiore (Facebook e Instagram) e a scaricare l’app del Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini.