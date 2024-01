Il presidente della commissione regionale Welfare Monti incontra CNA Varese

Nella mattina del 17 gennaio il presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia Emanuele Monti ha avuto un incontro con l’Associazione di artigiani e piccole imprese CNA Varese sui temi relativi il comparto degli odontotecnici: «E’ stato un incontro molto positivo, che fa seguito alla visita del dicembre scorso dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi – ha spiegato Monti – CNA è un’importante realtà del territorio della provincia e quest’abboccamento consultivo, ci ha permesso di confrontarci sui principali temi e sulle più importanti sfide del comparto».

Dall’incontro: «È emersa la necessità di una collaborazione ancora più stretta con le strutture sanitarie del territorio in una logica di One Health che preveda, fra l’altro, una maggiore e rinnovata attenzione agli anziani – ha commentato Monti – Abbiamo trattato ad esempio il tema della buona masticazione attraverso un’efficace cura dentale, un problema non da poco ma anzi centrale sul quale sviluppare politiche sanitarie nel lungo periodo, soprattutto in considerazione di una popolazione che invecchia sempre di più e che manifesta esigenze di questo tipo».

«In virtù del mio ruolo istituzionale in Commissione Welfare, ho garantito la massima collaborazione – Ha proseguito il consigliere regionale della Lega – E con i referenti CNA abbiamo condiviso una serie di azioni che implicano ad esempio la valorizzazione della figura degli odontotecnici ed una più stretta collaborazione con i medici odontoiatrici; abbiamo delineato anche una priorità di interventi anche nell’ambito dei disturbi del sonno, che rappresentano un tema importante su cui è necessario condividere strategie. E in generale abbiamo rimarcato la necessità di valorizzare in comparto che non riguarda soltanto la salute del paziente, ma che ha anche una considerevole ricaduta economica: si pensi che, nella sola provincia di Varese, dà lavoro a 400 laboratori e a oltre 1000 dipendenti. Stiamo dunque parlando di una realtà molto importante che va difesa e tutelata e noi, come Regione Lombardia, ci siamo».

Per CNA Varese erano presenti il Presidente Luca Mambretti, il Direttore Roberta Tajè ed il responsabile CNA SNO Odontotecnici Francesco Romano: «Durante l’incontro per affrontare i temi della categoria degli Odontotecnici e della relativa filiera ci si è soffermati sui trend di sviluppo del settore e delle nuove tecnologie che lo riguardano e delle prospettive di crescita sempre più legate alla formazione e al digitale – ha confermato Cna Varese – L’interlocuzione tra la Regione Lombardia e CNA si conferma strategica per lo sviluppo e la crescita delle Imprese rappresentate dalla nostra Associazione».