Il Tesoro dà mandato alle banche per l’emissione di un nuovo Btp a 7 anni

Il ministero dell’Economia e delle finanze ha dato mandato a un gruppo di banche (Banca Monte dei Paschi di Siena spa, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan AG) per un’emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTp a 7 anni, con scadenza 15 febbraio 2031.

Il dipartimento del Tesoro ha dato mandato anche per e una riapertura, per un importo non superiore a 5 miliardi, del Btp trentennale scadenza primo ottobre 2053 con cedola del 4.5% (Isin IT0005534141). La nota del ministero precisa che «La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato» specificando inoltre che «le aste di BTp a 7 anni e dei titoli con scadenza superiore ai 10 anni, previste per l’11 gennaio prossimo, non avranno luogo».