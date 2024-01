Il tradizionale falò della Giöbia accende il sabato sera di Mornago

La tradizione popolare vuole che l’ultimo giovedì del mese di gennaio si festeggi la Giöbia. La Pro Loco di Mornago vi invita al falò di sabato 27 gennaio in Via Monte Ortigara

Sabato 27 gennaio 2024 la Proloco di Mornago vi invita al tradizionale falò della Giöbia. Giunto alla sua undicesima edizione, l’evento si terrà di sabato proprio per permettere a tutti di partecipare. La serata si aprirà con un aperitivo di benvenuto alle ore 18.00; a seguire saranno serviti risotto alla salsiccia o panino con salamella accompagnato da patatine fritte.

Per il risotto è obbligatoria la prenotazione al numeri 3382296113.

Prima dell’accensione del falò saranno consegnate le “scopette scaccia guai“: sul foglio -che verrà poi bruciato- potrete scrivere tutte le negatività di cui desiderate liberarvi. E se il fuoco salirà scoppiettando diritto verso il cielo la stagione futura sarà felice e propizia.

Quella della Giöbia è una bella occasione per ritrovarsi in un clima di festa e condivisione, un modo per allontanare i brutti pensieri e per accogliere l’anno nuovo nella speranza che possa rivelarsi pieno di soddisfazioni e buoni propositi.

Oltre alla musica, troverete anche frittelle, vin brulè e bombardino. Non mancheranno i bracieri, per scaldarvi nel corso della serata.

Durante la serata si terrà (anche) la premiazione del concorso di disegno a tema “Natale nelle Piane” organizzato dal Montonate CSI. I migliori 3 disegni per estetica e territorialità di elementari e medie -che saranno annunciati con anticipo- riceveranno un premio.

L’appuntamento è a Mornago in Via Monte Ortigara, dalle ore 18.00. Parcheggio in via Laghetto.