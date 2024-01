Il veleno per topi che ha intossicato due cani al parco di Germignaga era stato posizionato deliberatamente

Purtroppo dai controlli effettuati dai tecnici in seguito agli episodi di intossicazione di due cani è emerso che potrebbe essersi trattato proprio di un gesto avvelenamento volontario.

Tutto è cominciato con la segnalazione dei padroni dei due cani con sintomi di avvelenamento da veleno per topi al parco Fontanelle. Immediatamente il Comune di Germignaga si era attivato per effettuare analisi più approfondite, soprattutto per verificare che non si fosse trattato di un problema determinato dai dispositivi di derattizzazione piazzati dalla ditta incaricata.

Per questo erano stati coinvolti anche i tecnici della ditta Fe.Ma, l’azienda incaricata delle attività di disinfestazione, che, però, hanno escluso ogni possibile coinvolgimento.

Dalla relazione dei tecnici è emerso come il veleno trovato nel prato non corrisponde a quello che viene posizionato da loro per la consueta derattizzazione, rispettando le norme di sicurezza e utilizzando trappole volte proprio a scongiurare danni a terzi. Inoltre, oltre ad essere di una tipologia per uso domestico, il topicida è stato trovato in alcune buche del prato sotto i sassi.

A questo punto l’ipotesi che il veleno sia stato posizionato apposta appare quella più verosimile. Un gesto sconsiderato sul quale a questo punto è importante prestare massima attenzione.

Sono stati avvisati i carabinieri.