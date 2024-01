Il welfare e l’impresa che includono, due progetti di servizio civile universale di Confcooperative Insubria

Quando in Italia c’era il servizio di leva militare obbligatorio, il servizio civile era una scelta alternativa per quei giovani che per le più svariate ragioni non volevano passare un anno della loro vita in una caserma. Con una legge datata 23 agosto 2044 il servizio di leva obbligatorio è stato abolito, ma il servizio civile universale su base volontaria è rimasto.

CHE COS’È IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Si tratta di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, del Paese, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia.

I PROGETTI DI CONFCOOPERATIVE

Sono due i progetti che Confcooperative ha presentato sul programma di intervento di servizio civile universale Italia per il 2023 con scadenza prevista per il 15 febbraio 2024. Entrambi si ispirano all’obiettivo 4 dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ovvero “l’istruzione di qualità”, in quanto, in una visione complessiva sull’educazione, è uno strumento per migliorare le condizioni di vita di persone, comunità e società, non solo per l’istruzione primaria, ma per l’apprendimento che si estenda lungo tutto l’arco della vita. Il programma mira a garantire che bambini, giovani e adulti, in particolare i più emarginati e vulnerabili, accolti e accompagnati nei servizi realizzati dalle imprese inserite nel programma stesso, possano accedere a un’istruzione e formazione adeguate alle loro esigenze e al contesto in cui vivono, sia esso legato a percorsi di istruzione, formazione all’autonomia e inserimento lavorativo.

IL WELFARE SOCIALE CHE INCLUDE

Il progetto “Il welfare sociale che include 2023” contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo del programma “Educare all’autonomia e promuovere processi inclusivi di soggetti fragili e disabili” rispetto all’ambito d’azione “Disabili” in quanto si propone di consolidare processi e attivare interventi di educazione e formazione all’autonomia per soggetti adulti con disabilità medio-lieve per stimolare le competenze pregresse e residue, per una migliore inclusione sociale.

L’IMPRESA CHE INCLUDE

Il progetto “L’impresa che include 2023” contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo del programma “Educare all’autonomia e promuovere processi inclusivi di soggetti fragili e disabili” rispetto all’ambito d’azione “soggetti in condizioni di disagio o di esclusione sociale” in quanto intendono consolidare processi e attivare interventi di accompagnamento e formazione delle competenze tecniche e professionali di soggetti adulti in condizione di svantaggio e disabili, considerando il lavoro come luogo di apprendimento di inclusione sociale. La realizzazione dei progetti del programma concorreranno allo sviluppo di quella “libertà individuale” che si esprime con la possibilità di avere un progetto di vita autonoma, ma anche con la capacità soggettiva di concretizzarlo, e acquista senso in un sistema di relazioni con la comunità e il territorio, capaci di sostenere identità personali e singoli progetti di vita.

OBIETTIVI PER I VOLONTARI

Diventare volontario di servizio civile universale, oltre alla volontà di dare qualcosa di sé agli altri e al proprio Paese, dà anche la possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche ma più in generale rappresenta un’occasione di crescita personale e di formazione. Può inoltre rappresentare un’utile esperienza da spendere in ambito lavorativo e in particolare nelle imprese cooperative sociali e negli altri enti del Terzo settore. Il Servizio civile universale costituisce un periodo di “orientamento” verso la successiva scelta verso percorsi di studi universitari o di formazione superiore, compresi Its e Ifts, in ambito educativo, assistenziale e sanitario

INFORMAZIONI UTILI

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 507,30 euro. L’mpegno complessivo è di 12 mesi, 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni lavorativi alla settimana. Sono previsti 20 giorni di permesso retribuito.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio 2024. Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di servizio civile universale su cui essere impegnati.: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

Per accedere all’elenco dei progetti in Italia occorre: utilizzare il motore di ricerca Scegli il tuo progetto in Italia , disponibile nella sezione “Progetti”. I titoli dei 2 progetti di Confcooperative Insubria sono: Il welfare sociale che include 2023 e L’impresa che include 2023.

GLI ENTI ACCOGLIENTI

Per il progetto Il welfare sociale che include 2023 gli enti accoglienti sono:

IL MELOGRANO società cooperativa sociale onlus (CSE)

Erba (Como) Via Trieste, 26 posti disponibili: 1

AGORA 97 società cooperativa sociale onlus ( Comunità alloggio casa di Miro) Rodero (Como) Via T Buzzi N° 21 posti disponibili: 1

AGORA 97 società cooperativa sociale onlus (Comunità alloggio casa di Guido) Albiolo (Como) Via Nino Bixio 5 1 posti disponibili:

SOLIDARIETÀ E SERVIZI (CSE – SFA) cooperativa sociale

Samarate (Varese) Via 5 giornate posti disponibili: 1

SOLIDARIETÀ E SERVIZI cooperativa sociale (CSE – SFA)

Busto Arsizio (Varese) Viale Toscana 105 posti disponibili: 1

SOLIDARIETÀ E SERVIZI cooperativa sociale (sede)

Busto Arsizio (Varese) Via Isonzo posti disponibili: 1

CRE L’ARCA DEL SEPRIO società cooperativa sociale

Vedano Olona (Varese) Via Andrea Doria posti disponibili: 1

IL GABBIANO società cooperativa sociale (CSE) Capiago (Como) Via Montecastello posti disponibili: 1

IL GABBIANO società cooperativa sociale onlus (CSE)

Cantù (Como) Via Francesco Baracca posti disponibili: 1

COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS (C.S.E. – GRIANTE) Griante (Como) Via Brentano, 8 posti disponibili: 1

COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO SAN VINCENZO (SCUOLA) Erba (Como) Via Garibaldi, 54 posti disponibili: 1

COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO SAN VINCENZO (SCUOLA) Albese (Como) Via Roma posti disponibili: 1

COOPERATIVA SOCIALE IL GABBIANO 2.0 – VILLA FLAVIA

Pavia Viale Lodi posti disponibili: 2

Per il progetto L’impresa che include 2023 gli enti accoglienti sono:



ARCISATE SOLIDALE società cooperativa sociale

Arcisate (Varese) posti disponibili: 2

COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO VITA NIGUARDA

Milano posti disponibili: 2